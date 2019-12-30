خيمينيز: نملك الخطة التي سنواجه بها الشارقة

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

أعرب الإسباني مانويل خيمينيز المدير الفني لفريق الكرة بنادي الوحدة عن تفاؤله بتحقيق نتيجة إيجابية في مواجهة الشارقة بعد يوم غد الأربعاء، في الجولة الثانية عشر من دوري الخليج العربي، مشيراً إلى أن المباراة هي الأخيرة قبل فترة توقف الدوري وتعد فرصة لتعافي اللاعبين من ضغط المباريات.

وقال: "سنلعب أمام فريق جيد للغاية وينافس على الصدارة منذ بداية الموسم، وسنلعب بنفس الطريقة التي خضنا بها مباراة العين وقدمنا خلالها أداء جيداً. ونأمل أن نحقق نتيجة إيجابية".

وأضاف: "نملك الخطة التي سنواجه بها الشارقة الذي استحق التواجد في المقدمة هذا الموسم. وهذا لم يأت بالصدفة أو الحظ. خاصة وأن المنافس يملك لاعبين مميزين في كافة الخطوط وأجانب على مستوى عال. وخسارته الجولة الماضية أمر طبيعي يحدث لأي فريق. ومتأكد أنها لن تكون الأخيرة للشارقة هذا الموسم".

وأشار إلى أن تأثير غياب إيجور كورونادو على الشارقة مثل تأثير إسماعيل مطر في الوحدة الذي نعاني من غيابه. لافتاً إلى أن الوحدة أكثر فريق بحاجة إلى فترة التوقف القادمة لتصحيح أوضاعه ولحصول العناصر الشابة على فرصة لالتقاط الأنفاس كونهم لا يملكون خبرة التعامل مع ضغط المباريات المتتالية. حيث يشتكي الجميع من ضغط المباريات حتى في الدوريات العالمية اشتكى مدرب فريق ليفربول الإنجليزي من توالي المباريات".