مدرب النصر: يجب أن يكون هناك منطق في البرمجـة .. والبقاء للأقوى

المصدر: دبي-عدنان الغربي

صرح الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش مدرب النصر أنه كان من الأفضل منح راحة قصيرة للاعبين خلال عطلة رأس السنة خصوصا بعد سلسلة المباريات المضغوطة في الفترة الأخيرة وتمكينهم من فرصة لاستعادة الأنفاس.

وقال: أنا مثلاً كنت أستعد لاستقبال عائلتي لقضاء إجازة أعياد الميلاد معا في دبي ولكن تم التراجع عن ذلك بسبب تغيير روزنامة الدوري، طبعا الأولوية للعمل ولكن يجب التفكير في صحة اللاعبين.

وأضاف: يجب أن يكون هناك منطق في برمجة المباريات، علينا أن نمتلك 35 لاعبا وقيمة كل لاعب 100 مليون يورو للتأقلم مع البرمجة المضغوطة، لقد شاهدت مباراة ليفربول أمس، الإرهاق كان ظاهرا على الفريق رغم أن لديهم 35 لاعبا على مستوى عال، ولإنهاء هذا النقاش حول هذا الموضوع علينا أن نأخذ بعين الاعتبار صحة اللاعبين.

وواصل حديثه بعد أن التفت إلى لاعبه بافيز قائلا: هذا اللاعب يركض 12 كلم في كل مباراة، وسيركض 12 كلم بعد غد أمام الجزيرة، هذا أمر صعب وتهديد لصحة اللاعب.

وعن مواجهة الجزيرة، قال: مباراة قوية أخرى خلال فترة قصيرة، أمر صعب بالنسبة للاعبين، الجزيرة لا يحتاج إلى تعريف، يملك العديد من اللاعبين النجوم، نحن أيضا فريق جيد وسنذهب إلى أبوظبي لتقديم مباراة قوية.

وحول التغيير الذي طرأ على ترتيب الدوري بعد صعود شباب الأهلي إلى القمة، صرح كرونو أنه ليس من السهل على الفرق تجاوز هذه الفترة المضغوطة وأن البقاء للأقوى والذي يملك أكبر عدد من اللاعبين الجاهزين على دكة الاحتياط، مشيرا إلى أن شباب الأهلي والجزيرة أكثر الفرق التي تملك حلول إضافية ولذلك لن يتأثرا بضغط الروزنامة.