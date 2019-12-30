بالفيديو: بافيز يوضح سبب غضبه في مباراة شباب الأهلي

المصدر: دبي - عدنان الغربي

أوضح التشيلي استيبان بافيز لاعب النصر أن حالة الغضب التي ظهر عليها عندما تم استبداله بزميله خالد جلال في مباراة الكأس أمام شباب الأهلي، لم تكن ردة فعل على قرار المدرب، بل بسبب خروجه مبكراً من المباراة التي كان يعول عليها كثيرا لترك بصمة فيها. خصوصا أنها من المباريات القوية وتحظى بأهمية بالغة له ولفريقه.

وأضاف: "كنت أحاول اللعب لأطول فترة ممكنة في المباراة، لكن مصلحة الفريق تقتضي استبدالي، وحالة الغضب التي ظهرت عليها كانت بسبب عدم قدرتي على مواصلة اللعب، وليس ردة فعل على قرار المدرب. المشاركة أمام شباب الأهلي تحدّ شخصي. وهي مباراة بطعم خاص. كنت متشوقا للمشاركة وترك بصمة فيها، وبالتالي شعرت بالإحباط عندما تم استبدالي".