الإعلام العالمي يشيد بنجاح مؤتمر دبي الدولي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تفاعلت وسائل الإعلام العالمية مع فعاليات مؤتمر دبي الرياضي الدولي الرابع عشر، إحدى «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» أكبر مبادرات معرفية وتنموية وثقافية وإنسانية في العالم، وأشادت بنجاحه ، أقيم المؤتمر تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي، ونظمه مجلس دبي الرياضي أول من أمس في مدينة جميرا بدبي تحت شعار «مسرعات مستقبل كرة القدم العالمية»، وتصدرت صورة تكريم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، للنجوم من المتحدثين في الجلسات، العديد من المواقع الإخبارية.

وشهد سموه الجلسة الرئيسية من المؤتمر وكرَّم كريستيانو رونالدو وعدداً من نجوم المؤتمر، والتقط صورة تذكارية مع اللجنة المنظمة من مجلس دبي الرياضي التي حرصت على تنظم المؤتمر بالمستوى الذي يليق بمكانة المؤتمر الذي يستقطب نخبة من القيادات والنجوم من كافة أنحاء العالم لحضور، ومتابعة الجلسات والاستفادة مما يقدمه المؤتمر سنوياً.

دعوة

وثمن مطر الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، المشاركة المميزة لنجوم كرة القدم العالمية في الدورة الرابعة عشرة من مؤتمر دبي الرياضي الدولي، والذي جسدت جلساته جهود تطبيق مسرعات مستقبل الكرة، وأكد أن مجلس دبي الرياضي كان حريصاً على اختيار محاور مهمة للمؤتمر وبعناية كبيرة، بجانب دعوة كبار اللاعبين والمدربين وصناع القرار في كرة القدم العالمية للحديث فيها، وهي مواضيع تشكل أهم عناصر مسرعات مستقبل كرة القدم، وقال: حدد مجلس دبي الرياضي 4 عناصر لتكون الأركان الأساسية في عمل مسرعات مستقبل كرة القدم في الفترة المقبلة وهي تنظيم قطاع شركات كرة القدم من خلال استعراض تجارب ناجحة ومن بينها تجربة مجموعة سيتي التي يمتلكها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وتضم مانشستر سيتي وعدداً من الأندية، وتطوير أكاديميات كرة القدم من خلال المدارس الكروية العريقة ومن بينها أياكس أمستردام التي مثلها الحارس فان ديرسار، وكانت التكنولوجيا الحديثة والتدريب محور الجلسة الختامية للمؤتمر، والتي كانت حافلة بالكثير من التجارب التدريبية الناجحة لفرق ومنتخبات فرنسا وويلز ونادي لاتسيو بطل كأس السوبر الإيطالي، بالإضافة إلى موضوع تمكين العاملين في قطاع كرة القدم، وقد تم اختيار المرأة لتكون محور التمكين في الدورة الحالية للمؤتمر.

إشادة

من ناحية أخرى، تضمنت إشادة الصحافة والحسابات الرسمية للمؤسسات الإعلامية العالمية بنجاح المؤتمر ،ما تضمنته الجلسات الخمس من طرح يدعم جهود تطبيق مسرعات كرة القدم في المجالات التي تجسدت في استعراض تجارب ناجحة من مختلف الدول، وخصوصاً تنظيم عمل قطاع شركات كرة القدم من خلال استعراض تجارب ناجحة ومن بينها تجربة مجموعة سيتي.

وانتشرت أخبار المؤتمر باستفاضة عبر القنوات التلفزيونية والصحف والمجلات والمواقع الإلكترونية وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي، كما تفاعل المتحدثون في حساباتهم الرسمية مع المؤتمر، وكان في مقدمة وسائل الإعلام المختلفة التي تابعت وقائع المؤتمر الصحف الإيطالية ومنها لاجازيت، صحيفة «أيه اس» الإسبانية وماركا، وكورير ديلو سبورت، وتوتوسبورت، وصحيفة إي اس بي ان العالمية، كما تابعت الصحف الألمانية وقائع المؤتمر ومنها فوتبولزون، والمواقع الإلكترونية الدولية الشهيرة منها، دبليو إن الأمريكي، وسبورت كيدا البريطاني، ويورو سبورت البريطاني، وموقع فوتبول تايمز، ولم تقتصر التغطية على وسائل الإعلام الأوروبية والعربية فقط، إنما تناولت وسائل الإعلام الآسيوية أخبار المؤتمر مثل الأخبار البنغلاديشية والصحيفة الهندية الرياضية دي ان ايه وباكستان بوينت الباكستانية، وصحيفة تريبيون الاندونيسية، وموقع سي ان ان 18 الآسيوي، وموقع بولا سبورت الإندونيسي.