فان ديرسار: الاهتمام باللاعبين الشباب يقلّل النفقات

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تردد اسم أكاديمية نادي أياكس بقوة في مؤتمر دبي الرياضي الدولي من خلال مشاركة الهولندي أدوين فان ديرسار الحارس السابق العملاق لأندية أياكس ويوفنتوس ومانشستر يونايتد ومنتخب هولندا، في المؤتمر، ويتولى حالياً مسؤولية قطاع الناشئين والأكاديميات بنادي أياكس.

وقدمت الأكاديمية الرائدة عالمياً الكثير من اللاعبين الموهوبين على مدار عقود من الزمن، كما تعد نموذجاً يحتذى في انتقاء وتطوير المواهب الكروية الشابة، فكان الحديث في أروقة المؤتمر يجمع بين نجاح التجربة الإنجليزية وتميز التجربة الهولندية كون فان دير سار يحمل خلال مسيرته الاحترافية التي امتدت 21 عاماً الكثير من التجارب والدروس توجهاً بالحصول على 27 لقباً مختلفاً، من بينها 4 ألقاب للدوري الإنجليزي الممتاز ولقب دوري أبطال أوروبا مرتين 1995 مع أياكس أمستردام و2008 مع مانشستر يونايتد ولقب أندية العالم مع مانشستر يونايتد في العام ذاته.

مشاركة

وشارك فان ديرسار في الجلسة الافتتاحية بالمؤتمر التي حملت عنوان عودة كرة القدم الإنجليزية إلى القمة والتي استعرض فيها تجربته الناجحة مع مانشستر يونايتد في إطار الحديث عن أسرار عودة الكرة الإنجليزية إلى القمة على مستوى الدوري الإنجليزي الممتاز والمنتخبات الإنجليزية لجميع الفئات.

ويعد فان ديرسار أكبر لاعب عمراً، حيث دافع عن مرمى ناديه حتى بلغ من العمر 41 عاماً، وهو أيضاً يمتلك رقماً قياسياً في الحفاظ على نظافة شباكه لمدة 1311 دقيقة، ولا يزال عطاؤه مستمراً في ميدان الإدارة وتعزيز مكانة أكاديمية أياكس عالمياً وتقديم الأفكار البناءة لتطوير قطاع الأكاديميات في الأندية بما ينسجم مع كون تطوير هذا القطاع يعد من أهم ركائز تطبيق مسرعات المستقبل في قطاع كرة القدم.

أولوية

وأكد فان ديرسار أن أياكس أمستردام منح الأولوية لتكوين اللاعبين الشباب وأن الأندية تحتاج إلى التركيز على الاهتمام باللاعبين الصغار للتقليل من نفقاتها على صعيد التعاقدات، مشيراً إلى أن هناك العديد من اللاعبين الشباب البريطانيين يعتقدون أن الفرق الكبيرة تشتري النجوم، وبالتالي ليس لديهم أي فرصة، وقال: من الضروري أن تعطي الفرصة للاعبين الصغار والمزج بينهم وبين أصحاب الخبرة، نحن لسنا بحاجة على شراء لاعبين بقدر ما نحن بحاجة إلى تطوير مهارات اللاعبين الموجودين في الفريق.

اقتراح

وكشف فان ديرسار أن هناك اقتراحاً بلجيكياً هولندياً لإقامة دوريات مشتركة بين بعض الدول الأوروبية لإنعاش الأسواق الضعيفة في اللاعبين والموارد، وقال: يجب أن يكون لدينا فرق أكثر لتحقيق المزيد من العائدات.

وطالب حارس منتخب هولندا السابق بضرورة منح الفرصة للمدربين الشباب، مشيراً إلى أن الأمر يحتاج إلى تغييرات بسيطة، وأن هناك نقصاً واضحاً في المدربين المحليين في بعض الفرق الإنجليزية والأجانب هم أساس عملية تطوير صناعة كرة القدم.