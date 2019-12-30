يوفانوفيتش يتمسك بـ«تجمع الأبيض» في يناير

المصدر: دبي ـ العوضي النمر

يقدم اتحاد الكرة المدرب إيفان يوفانوفيتش إلى وسائل الإعلام ظهر اليوم، بعد أن تم التعاقد معه لتولي مهمة تدريب الأبيض خلال الفترة المقبلة، خلفاً للهولندي فان مارفيك، ويحضر اللقاء غانم الهاجري رئيس لجنة المنتخبات والشؤون الفنية وعدد من أعضاء الجنة، حيث سيقدم المدرب رؤيته للعمل خلال الفترة المقبلة، وبرنامجه الذي يبدأ بتجمع خلال يناير المقبل، حيث تمسك المدرب الجديد للمنتخب بضرورة إقامة هذا التجمع، من أجل التعرف على اللاعبين قبل بدء المهمة بشكل رسمي، بعد أن كانت هناك توجهات بإلغاء التجمع لتعارضه مع مشاركة الأولمبي في نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة، والدور قبل النهائي لمباريات كأس الخليج العربي.

تعديل الموعد

ويأتي تجمع يناير الذي سيتم تغيير موعده فقط ليتناسب مع ظروف الأندية واللاعبين، ويقام من دون لاعبي الأولمبي، وسيمنح المدرب الفرصة أمام عدد من اللاعبين الجدد للوقوف على مستواهم، بعد أن شاهد عدداً من مباريات الدوري خلال الأيام الماضية، ويستعد منتخبنا الوطني لاستكمال التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 في شهر مارس المقبل حين يواجه منتخب ماليزيا بالدولة يوم 26 مارس، ومنتخب إندونيسيا خارج أرضه يوم 31 من الشهر ذاته، فيما يواجه تايلاند وفيتنام على أرضه يومي 4 و9 يونيو المقبل.

وكان الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، رئيس اللجنة الانتقالية لاتحاد الكرة، قد أكد في بداية عمل اللجنة الانتقالية أن الأبيض ضمن أولى أولويات اللجنة، لأن الهدف هو المنافسة على إحدى البطاقات المؤهلة إلى المرحلة الحاسمة من التصفيات وبلوغ مونديال 2022، مؤكداً ثقته بقدرة اللاعبين على النهوض من جديد والعودة لطريق الانتصارات، كما طالب الشارع الرياضي بالتفاؤل وعدم تصدير التشاؤم من أجل أن ينهض الجميع بعزيمة قوية نحو المستقبل.

تقييم

من ناحية أخرى، ستعقد لجنة قضاة الملاعب أول اجتماع لها مساء اليوم برئاسة علي حمد، وحضور حمد بن حنيفة وإبراهيم المهيري وعوض مسري وعلياء الحوسني أعضاء اللجنة، من أجل مناقشة كل خطط وبرامج تطوير العمل التحكيمي خلال الفترة المقبلة، والوقوف على جهود الإدارة التنفيذية للارتقاء بالأداء في الفترة الماضية، وسيكون أبرز ملامح الاجتماع الوقوف على واقع العمل الميداني بناء على مستوى وأداء قضاة الملاعب.

كما سيتم خلال الاجتماع تقييم تجربة تقنية حكم الفيديو «فار» وفق أداء الحكام خلال المباريات الماضية، بعد أن زادت شكاوى الأندية من تعدد الأخطاء واستغراق الحكام وقت طويل لمراجعة الحالات، ومن المتوقع أن تقوم اللجنة بعمل تقييم سريع للتجربة سعياً لتدارك السلبيات.