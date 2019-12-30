«المنتخبات» تطمئن على جاهزية الأولمبي

المصدر: دبي- البيان الرياضي

تعقد لجنة المنتخبات باتحاد كرة القدم اجتماعاً اليوم، يتم خلاله الاطمئنان على جاهزية المنتخب الأولمبي للمشاركة في نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة، والتي ستقام في تايلاند بداية من 8 يناير المقبل، وتعين البعثة الإدارية التي ستصاحب المنتخب خلال تلك البطولة لمهمة والمؤهلة لأولمبياد طوكيو، حيث سيغادر غانم الهاجري رئيس لجنة المنتخبات مع الفريق لمنح اللاعبين الثقة ولرفع روحهم المعنوية، كما سيغادر بعض من أعضاء اللجنة تباعاً مع المنتخب.

وينتظر أن يعلن البولندي سكورزا مدرب المنتخب الأولمبي، قائمة الفريق التي ستغادر إلى بانكوك نهاية الأسبوع الحالي، للانخراط في معسكر لمدة أسبوع، استعداداً للمشاركة في نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة، التي تستضيفها تايلاند، وسيلعب خلالها الأبيض الأولمبي ضمن المجموعة الرابعة، التي تضم الأردن وفيتنام، وكوريا الشمالية. وينتظر أن تضم قائمة الأبيض الأولمبي 26 لاعباً، من بينهم نحو 8 لاعبين من المنتخب الأول، فيما يقوم الجهاز الطبي بالاطمئنان على سلامة بعض اللاعبين، الذين تعرضوا لإصابة خلال الفترة الأخيرة قبل إعلان القائمة رسمياً.