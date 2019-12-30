الجزيرة يطارد الصدارة عبر بوابة بني ياس

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

خرج الجزيرة بفوز ثمين من معقل بني ياس في الجولة 11 من الدوري بهدفين مقابل هدف، محققا انتصاره الرابع على التوالي في المنافسة، ومنهيا صمود السماوي على ملعبه بعدم الخسارة خلال 270 يوما و 15 جولة متتالية في مختلف المنافسات منذ خواتيم الموسم الماضي.

ورفع الفوز رصيد فخر أبوظبي إلى 23 نقطة دون أن يؤثر على ترتيبه في جدول الدوري بالمحافظة على المركز الثالث، لكنه نجح في مطاردة الصدارة وقلص الفارق بينه والشارقة الذي تراجع إلى المركز الثاني إلى نقطة واحدة، وإلى 3 نقاط من المتصدر حالياً شباب الأهلي، بينما بقي السماوي في 11 نقطة بالمركز العاشر.

مجهود

ووصف مارسيل كايزر مدرب الجزيرة الفوز بالمهم، موضحاً انه تحقق على فريق قوي وبعد مجهود كبير للاعبين، وأوضح المدير الفني لفريق الجزيرة، أن المباراة كانت قوية وأن فريقه اقدم على ردة فعل جيدة بعد تأخره بهدف، عندما نجح في تحويل المباراة لمصلحته بثنائية. كما أكد كايزر أنه لا يفكر في الصراع على لقب الدوري، وأن الحديث عن المركز الأول والصدارة لا يشغله كثيراً، مشيراً إلى أنه يهتم فقط بالمباراة التي يخوضها دون أن ينظر إلى بقية المنافسين وأضاف: سوف نحدد هدفنا في الدوري قبل 5 أو 6 جولات من النهاية، أما الآن فعلينا التركيز فقط على تطوير مستوانا خاصة أن الوقت ما زال مبكراً للحديث عن حسم البطولة.

وأثنى كايزر على لاعبه العائد من الإصابة مراد باتنا، ذاكرا أن باتنا ورغم توقفه لمدة شهر كامل بسبب الإصابة لكنه عاد بقوة وصنع هدفي الفوز، مؤكدا أن عودة المهاجم المغربي تمثل إضافة كبيرة إلى القوة الهجومية للفريق في المرحلة المقبلة.

خبرة

بدوره قال الألماني وينفريد شايفر إنه ليس حزيناً للخسارة ولكنه حزين لأن فريقه منح الجزيرة الفوز بارتكاب الأخطاء مثل إحراز الهدف الأول في مرمانا، وأيضا ركلة الجزاء التي جاء منها الهدف الثاني والتي لم تكن مبررة، وأضاف: أعتقد أن عدم الخبرة أثر على أداء اللاعبين وأفقدهم النتيجة، أؤكد أننا خسرنا بإخطائنا فقط لكنني لست منزعجا أو غاضبا من اللاعبين لأنهم شباب يفتقدون الخبرة ومع تقدم المباريات سيقدمون الأفضل، فقط عليهم الاستفادة من الأخطاء.

وأشار شايفر إلى أهمية التركيز على مباراة الوصل المقبلة في الدوري والعمل على تحقيق الفوز فيها، ذاكرا أنه على ثقة كبيرة بإمكانات لاعبيه الشباب، وأنهم قادرون على تقديم مستويات جيدة تعيدهم إلى كسب النقاط والتقدم في جدول الترتيب.