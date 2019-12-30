النصر يهزم الفجيرة بـ 506 تمريرات

المصدر: دبي-عدنان الغربي

أظهرت إحصاءات مباراة النصر والفجيرة، التي فاز فيها العميد بهدف دون رد، أول من أمس، لحساب الجولة 11 لدوري الخليج العربي تفوقاً واضحاً للفريق الأزرق، الذي استحوذ بنسبة 65% على اللعب وسدد 24 مرة على المرمى وتفوق بـ506 تمريرات، لكنه لم ينجح في الوصول إلى شباك الفجيرة إلا في مناسبة واحدة عن طريق تسديدة قوية من محمود خميس، ما يؤكد أن الفريق يواجه مشكلة في ترجمة سيطرته على أرضية الملعب إلى أهداف، حيث سبق أن ظهرت المشكلة ذاتها في مباراة الشارقة، التي استحوذ فيها على اللعب بنسبة 73%.

واعترف الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش مدرب النصر أن إهدار الفرص أربك لاعبيه وجعلهم ينفعلون على أرضية الملعب، وأشار إلى أن النصر أضاع العديد من الفرص خاصة أول 20 دقيقة وكان بإمكانه حسم نتيجة المباراة بنتيجة أكبر وقال: إضاعة الفرص السهلة تسببت في انفعال اللاعبين، والمهم أننا نجحنا في تسجيل هدف واحد ترجمنا به أفضليتنا وأنا فخور بما قدمه فريقي وأعتقد أن أداءنا في تصاعد مستمر.

وأعرب كرونو عن رضاه عن أداء لاعبيه وقال إن طموحات فريقه عالية وإنه يتوجب الاستمرار في العمل والتعامل بواقعية مع مزيد من الانسجام، موضحاً أنه لا يفكر في الصدارة، ويتوجب الحفاظ على التركيز ومواصلة السير خطوة خطوة للوصول لتحقيق أفضل النتائج.

وقال: حققنا 3 نقاط مهمة أمام فريق قوي قدم مستوى جيداً طوال المباراة وكنا نتوقع ذلك، بعد أن نجح في تغيير طريقة لعبه من الناحية الدفاعية آخر 3 مباريات، حيث أصبح يعتمد على 5 لاعبين في الخط الخلفي.

واعترف كرونو أنه شعر بالغضب بعد حصول لاعبه البرازيلي غلوبير ليما على البطاقة الصفراء، التي ستحرمه من المشاركة في المباراة المقبلة أمام الجزيرة لأن الفريق لا يملك خيارات إضافية في هذا المركز، ولكن سنحاول إيجاد اللاعب الأكثر جاهزية لتعويضه.

وأثنى مدرب النصر على أداء لاعبه محمود خميس، بعد أن تمكن من تسجيل الهدف الثاني على التوالي، مشيراً إلى أن محمود يقضي أوقاتاً كثيرة في التدرب على تسديد الركلات الحرة، وبفضل إحداها نجح في قيادة الفريق إلى تحقيق فوز مهم، ووصفه باللاعب الكبير وصاحب القلب القوي.

ويعد غياب ليما عن تشكيلة النصر مؤثراً جداً لعدم توافر الحلول الإضافية للمدرب الكرواتي، الذي عانى كثيراً من الإصابات في الفترة الأخيرة.

وعبر الجزائري مجيد بوقرة مدرب الفجيرة عن عدم رضاه لمستوى اللاعبين الأجانب في فريقه، رافضاً في الوقت نفسه التعليق حول مسؤولية الجهاز الفني في اختيارهم في الموسم الحالي في ظل الشكوى المستمرة من أدائهم، وأرجع الخسارة من العميد بهدف دون رد إلى غياب اللمسة الأخيرة.

وقال: من الصعب اللعب دون لاعبين أجانب، هم من يصنع الفارق، لكن أنا فخور باللاعبين المواطنين الذين قدموا الأداء المطلوب.

وأضاف: خسرنا أمام أحد الفرق الجيدة في الدوري، أعتقد أن الفجيرة قدم تكتيكاً جيداً في المباراة ولكن لا توجد لدينا حلول هجومية، علينا أن نجلس مع الإدارة، ونناقش الحلول والأهداف في الدور الثاني، نعرف ماذا يجب أن نفعله في الفترة المقبلة.

وأوضح بوقرة أن فريقه قدم أداء جيداً من الناحية الدفاعية وغلق المساحات أمام لاعبي النصر، لكنه لم ينجح في التسجيل بسبب افتقادنا القوة الهجومية وقال: خطوطنا الدفاعية قوية دائماً ومشكلتنا كيفية إنهاء الهجمة، هذه مباراة انتهت ونفكر في مباراة عجمان.