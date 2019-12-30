العين يحرم الوحدة من السعادة

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

حرم فريق العين مضيفه الوحدة من السعادة بالحصول على النقاط الثلاث، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء أول من أمس على استاد آل نهيان، والذي انتهى لمصلحة العين بهدفين نظيفين، ليحصد الزعيم ثلاث نقاط ثمينة في توقيت مهم للغاية في سباق المنافسة على صدارة دوري الخليج العربي.

وأبدى العراقي غازي فهد المدرب المؤقت لفريق الكرة بنادي العين رضاه عن أداء لاعبي «الزعيم» في الكلاسيكو، وقال: اللاعبون قدموا مباراة كبيرة وأشكرهم على انضباطهم التكتيكي العالي والقتالية التي ظهروا عليها في المباراة، وسعيد أن أحقق الفوز مع الفريق للمباراة الثانية على التوالي، ونبحث عن المزيد خلال المرحلة المقبلة الصعبة.

وأضاف: واجهنا منافساً عنيداً رغم الظروف التي يمر بها الوحدة، إلا أن العين مر بظروف صعبة أيضاً ولم يسعفنا الوقت لتغيير كل شيء في وقت قصير، ولكن العين يملك لاعبين مميزين، بالفعل الوحدة نجح في الاستحواذ على الكرة أغلب فترات المباراة، الاستحواذ جيد ولكن الأجمل أن تخرج فائزاً وتحصد نقاط المباراة بالكامل.

فارق

وعن تقليص فارق النقاط مع المتصدر إلى 5 نقاط في صراع المنافسة أوضح: العين يسعى للفوز في كل مباراة ويعتبر كل مواجهة بمثابة نهائي كأس، لأنه من الصعب أن ينزف الفريق نقاطاً في هذه المرحلة الحساسة، وقال: لا ننظر لفرق المقدمة ونخوض كل مباراة على حدة، وأعتقد أن المنافسة ستكون شرسة للغاية في الفترة القادمة.

وأكد أن العين لديه ثقة في لاعبيه الحاليين والحديث عن الاستقطابات لدعم صفوف الفريق سابق لأوانه، مشيراً إلى أنه لا يهتم بمسألة كونه مدربا مؤقتا للفريق من عدمه، وإنما يبحث عن النجاح مع الفريق حتى ولو تولى المهمة يوماً واحداً، وأضاف: أركز على النجاح فقط مع الفريق وتنفيذ الدور الموكل لي، والتعاقد مع مدرب جديد يعود للإدارة، ولكني أشكرهم على ثقتهم وأتمنى أن أكون وفقت في مهمتي.

أمل

وأعرب الإسباني مانويل خيمينيز المدير الفني لفريق الكرة بالوحدة عن خيبة أمله بالخسارة الجديدة التي تعرض لها الفريق، على الرغم من أن الفريق قدم أداء أفضل أمام العين قياساً بالمباريات السابقة.

وقال: خيبة أمل جديدة بالنسبة لنا ونعاني بطريقة غير مسبوقة لم نعان منها من قبل، ولا أستطيع أن أطلب المزيد من اللاعبين لأن هذا كل ما يمتلكونه، لا يمكنني القول إن اللاعبين لم يركضوا أو يهاجموا لكنه لم يكن كافياً، ولم يحالفنا الحظ، سواء في منطقة جزائنا أو منطقة جزاء الخصم«.

وأضاف: احتياجات الفريق واضحة وتحدثنا عما يحتاجه الفريق في المرحلة المقبلة، الوحدة ليس في أفضل حالاته ونخسر بسبب أخطاء دقيقة، وأنا مدرب محترف وأنهض كل صباح بنفس الحافز والحماس للعمل، ولكن من الصعب للغاية النهوض بفريق يعاني بشكل واضح وهو ما يتطلب العمل لتصحيح الأوضاع.

رحيل

وعلق خيمينيز عن رحيل اللاعب ميليسي عن الفريق وفسخ عقده قبل المباراة بيوم قائلاً: رحيل ميليسي كان مؤلماً، اللاعب لم يكن يريد البقاء مع الفريق أو في الدوري بشكل عام، ويبدو أن لديه مشاكل عائلية وشخصية، ولكنه في النهاية ترك الفريق، وفي المباراة القادمة سيكون الوضع صعباً للغاية، في بداية الموسم كان لدينا الكثير من اللاعبين ولكن مع الوقت افتقدنا البدلاء ولم يتصور أحد أن العناصر الشابة ستشكل القوام الأساسي للفريق في المرحلة الحالية، ففي كل مباراة واجهنا غيابات بنسبة 50% من اللاعبين الأساسيين، أعتقد أن الفريق يملك عناصر شابة جيدة ولكن لا تتجاوز أعمارهم الـ 19 عاماً ويفتقدون الخبرة الكافية في التعامل مع المباريات الكبيرة، إلا أن أمامهم الفرصة لحمل شعار الوحدة في المستقبل، ولذلك علينا حماية هؤلاء اللاعبين، خاصة وأنهم سيتعلمون من ألم الخسارة ومن الضروري للاعبين الشباب دخول الفرق الكبيرة بشكل تدريجي.

وانتقد خيمينيز آلية تطبيق تقنية الفيديو بعد أن تغاضى الحكم عن طرد لاعب العين جمال معروف لتدخله القوي مع منصور الحربي، مؤكداً أن الوحدة ليس محظوظاً مع «الفار» والفريق تضرر كثيراً من التقنية في الفترة السابقة.