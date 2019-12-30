كولينا يقلد قضاة الملاعب الشارة الدولية

المصدر: دبي ـ العوضي النمر

يشهد الحكم الدولي الإيطالي السابق كولينا، الاجتماع الأول للجنة الحكام باتحاد الكرة في الرابعة عصر اليوم، ويتم خلاله الاطلاع على أحداث مستجدات قانون التحكيم الدولي، وشرح عدد من الحالات التعليمية للاستفادة منها في المجال التحكيمي من قبل قضاة الملاعب الإماراتيين، ويقوم كولينا عقب الاجتماع، بتقليد الحكام الدوليين الجدد، الشارة الدولية لعام 2020.

الجدير بالذكر، أن لجنة الحكام الجديدة، يترأسها علي حمد، وتضم في عضويتها كلاً من حمد بن حنيفة، عوض مسري، إبراهيم المهيري وعلياء الحوسني، وتعقد اللجنة اليوم أول اجتماعاتها لمناقشة برامج تطوير التحكيم في الفترة المقبلة.