منصور بن محمد يتوج رونالدو بجائزة غلوب سوكر لأفصل لاعب في العالم

المصدر: دبي-عدنان الغربي

شهد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، حفل تتويج الفائزين بفئات الدورة الحادية عشرة لجائزة "دبي غلوب سوكر" العالمية الرائدة التي ينظمها مجلس دبي الرياضي سنويا بالتزامن مع مؤتمر دبي الرياضي الدولي، ويتم فيها تتويج أفضل اللاعبين والمدربين والحكام والأندية والمؤسسات الرياضية بالإضافة الى مدراء الأندية ووكلاء اللاعبين.

وأقيم حفل الدورة 11 للجائزة في قاعة الجوهرة بمدينة جميرا بحضور مطر الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، والشيخ علي بن خليفة آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم، والشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم ونخبة من العاملين في مختلف تخصصات قطاع كرة القدم في دولة الإمارات العربية المتحدة و العالم وتم فيه الاحتفاء بنجاح وتميز نجوم اللعبة، واختيار الأفضل في عام 2019.

وسلّم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم جائزة أفضل لاعب في العالم إلى كرستيانو رونالدو نجم يوفنتوس وقائد منتخب البرتغال الذي أذهل العالم بإنجازاته وتألقه المستمر ومن بين أهدافه البتي لن تنسى الهدف الذي سجله في مرمى سامبدوريا في الدوري الإيطالي بعد أن ارتقى في الهواء لارتفاع أكثر من مترين ونصف المتر.

كما سلم سموه جائزة أفضل لاعب واعد إلى البرتغالي جواو فيلكس نجم اتلتيكو مدريد ومنتخب البرتغالي، وجائزة أفضل لاعبة إلى لوسي برونز نجمة نادي ليون الفرنسي ومنتخب إنجلترا للسيدات.

وأسفرت النتائج الأخرى للجائزة عن فوز نادي الهلال السعودي بجائزة أفضل نادي عربي، وفوز المغربي عبدالرزاق حمد الله نجم النصر السعودي بجائزة أفضل لاعب عربي وفوز نادي مانشستر سيتي ومجموعة "ساب" بجائزة أفضل شراكة، فيما أحرزت الفرنسية ستيفاني فرابانت جائزة أفضل حكم، ونال اندريا بيرتا المدير الرياضي لنادي اتلتيكو مدرديد الاسباني جائزة أفضل مدير رياضي، ونال اليسون حارس مرمى ليفربول والمنتخب البرازيلي جائزة أفضل حارس، والبوسني ميراليم بيانيتش نجم يوفنتوس جائزة أفضل صانع ألعاب، والألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول جائزة أفضل مدرب، وتقاسمت أكاديمية أياكس الهولندي وبنفيكا البرتغالي جائزة أفضل أكاديمية.

فيما أحرز ليفربول جائزة أفضل ناد، و تم منح ريان غيجز نجم مانشستر يونايتد السابق ومدرب ويلز حاليا جائزة أفضل مسيرة لاعب، وذهبت جائزة أفضل وكيل أعمال لاعبين إلى جورج منديز، ونال المغربي أشرف حكيمي نجم بروسيا دورتموند لقب أفضل لاعب عربي شاب.