قطار الظفرة.. يُشعل الدوري ويوزع الهدايا في نهاية العام

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

أشعل قطار الظفرة السريع صراع المقدمة في دوري الخليج العربي لكرة القدم، بعد فوزه على الشارقة في الجولة 11 من المنافسة بنتيجة 3-1، وهي الخسارة الأولى لحامل اللقب في الموسم الحالي، وبعد 12 جولة متتالية من الموسم الماضي و231 يوماً حافظ خلالها حامل اللقب على سلسلة نتائجه الإيجابية، وقدّم الظفرة العديد من الهدايا للمنافسين على القمة إذ تجمد الشارقة عند النقطة 24، ما يتيح لأكثر من فريق دخول صراع الصدارة بقوة.

الهدايا

بالمقابل، فإن الظفرة يمضي نحو إنجاز جديد بعدم خسارته في 4 مباريات متتالية، كسب فيها 3 وتعادل في واحدة، محققاً فوزين متتاليين على العين والشارقة، ليؤكد جدارته وقوته.

تماسك

وعلى الرغم من أن الخسارة كانت مفاجئة، فإن عبد العزيز العنبري، مدرب الشارقة، ظهر راضياً بالنتيجة ومتماسكاً خلال المؤتمر الصحافي عقب اللقاء، وتحدّث بهدوء مؤكداً تقبله للنتيجة، وقال: «هذا حال كرة القدم، وعلينا تقبل الخسارة، وأن نعمل على أن تكون نتائجنا أفضل في المباريات المقبلة، وقدمت التهنئة للاعبي الظفرة داخل الملعب على الأداء الذي قدموه، ونبارك لهم الفوز لأن الفريق اجتهد في الملعب، ولعب بشكل رائع واستحق الفوز».

وأضاف أن الجهاز الفني للشارقة يتحمل مسؤولية الخسارة، وقال بشجاعة: «أنا المسؤول، ويجب أن أعمل مع اللاعبين على العودة للانتصارات».

وأعترف بتأثير غياب إيغور عن المباراة بسبب الإصابة، مبيناً أن «الغياب شمل أيضاً شاهين وسيف راشد، وهناك دائماً لاعبون لديهم تأثير، ونحن فقدنا عناصر مهمة، لكن لدينا بدائل جيدة، وهذا الفريق كمجموعة حقق العديد من الانتصارات».

صدارة الدوري

وأكد العنبري أنه لا يخشى خسارة الصدارة لمصلحة بقية المنافسين، ذاكراً أنه سعيد بأن تكون هناك منافسة من قبل الجزيرة وشباب الأهلي على الصدارة، لأن ذلك من مصلحة الدوري، وقال: «على كل فريق أن يجتهد في الملعب، ما يقود إلى تطور المنافسة، علينا أن نجتهد من أجل العودة».

فخر

وأعرب رازوفيتش، مدرب الظفرة، عن فخره بفريقه، ليس بسبب الفوز على خصم ومنافس قوي مثل الشارقة، ولكن لأن اللاعبين أدوا بطريقة جيدة وبروح قتالية عالية، وبالتأكيد عندما تفوز على متصدر الترتيب وحامل اللقب الذي لم يخسر من قبل، فإن ذلك يضاعف من الفرحة، لأن النقاط في هذه الحالة تعتبر غالية جداً، إضافة إلى أن مكسب المباراة يمكن أن يظهر في المواجهات المقبلة من خلال ثقة اللاعبين بأنفسهم.

وعن سر التحول الكبير في أداء ونتائج الظفرة، قال رازوفيتش: «السر في العمل والاجتهاد، نحن نتدرب بشكل مستمر، ونصحح الأخطاء، ونركز دائماً على الفوز بغض النظر عن المنافس الذي نلعب معه، كما أن الفريق بنتائجه أثبت جودة لاعبيه، وبالتالي أكد أنه مؤهل للانتصارات».

وأكد رازوفيتش أن غياب إيغور مؤثر في الشارقة، لأنه لاعب كبير ومميز ويصنع الفارق، وقال: «فوزنا جاء بالعزيمة والإصرار، ولو كان إيغور مشاركاً كنا سنفوز أيضاً».

تركيز

أكد رازوفيتش مدرب الظفرة أن نتائجه الإيجابية لن تجعله يزيد من سقف طموحه، وقال: نركز على المباراة التي نخوضها فقط، أما عدد النقاط أو عدد الأهداف والترتيب كلها مجرد أرقام، وهمنا الأول أن نستعد لكل مباراة بطريقة جيدة، وأن نصحح السلبيات مع دعم الإيجابيات حتى نمضى إلى الأفضل.