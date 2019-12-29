عجمان.. فرحة بالفوز وغضب من «ڤار» التحكيم

المصدر: عجمان - ياسر قاسم

رغم أهمية النقاط الثلاث التي حصل عليها عجمان بالفوز 3-1 على ضيفه حتا وعودة الفريق لطريق الانتصارات بعد انتظار 84 يوماً منذ آخر فوز في الجولة الثالثة، فإن الفرحة لم تكتمل، بسبب بعض القرارات التحكيمية والحالات التي تم الاحتكام لها لتقنية الفيديو «ڤار» بحسب المدير الفني أيمن الرمادي الذي لم يخفِ غضبه الشديد من تلك الحالات، وأهمها ما حدث في ركلة الجزاء التي جاء منها هدف حتا، حيث احتسب الحكم الركلة بعد استدعائه من حكم «ڤار» وبعد صد الحارس علي الحوسني الكرة، أمر الحكم أحمد عيسى بإعادتها بإشارة من مساعده الثاني طلال راشد مع إنذار الحوسني، وترتب على ذلك إيقافه للمباراة المقبلة لكونه الإنذار الثالث له.

وفي الشوط الثاني احتسب الحكم ركلة جزاء لعجمان «ق 53» بإشارة من مساعده الثاني ثم ألغى القرار بعد استدعائه من حكم «ڤار».

وركز الرمادي على هاتين الحالتين معرباً عن غضبه الشديد مما حدث واستغرابه من إعادة ركلة جزاء حتا وإنذار حارس فريقه وعدم احتساب ركلة جزاء صحيحة صحيحة لفريقه. وابدى اليوناني كونتيس مدرب حتا، أسفه للخسارة والمستوى، مشيراً لتحمله المسؤولية، وعبر عن غضبه من النتيجة لأن الفريق في مقدوره تقديم الأفضل.