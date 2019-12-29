53.5 % يوفانوفيتش ليس بحجم طموحات المنتخب

المصدر: دبي - عز الدين جاد الله

اتفق 53.5% من نسبة المشاركين في استطلاع الرأي الذي أجرته جريدة «البيان» خلال الأسبوع الماضي، عبر موقعها الإلكتروني وحسابيها على شبكتي التواصل الاجتماعي «تويتر» و«فيسبوك»، أن الصربي إيفان يوفانوفيتش، مدرب منتخبنا الوطني الجديد، ليس بحجم تطلعات منتخبنا في المرحلة المقبلة، مقابل 46.5% أشاروا إلى أن المدرب الجديد قادر على تحقيق الطموحات.

وناقشت «البيان» الموضوع مع قرائها ومتابعيها عبر حساباتها الثلاثة، من خلال طرح سؤال محدد، مفاده: هل يوفانوفيتش مدرب المنتخب قادر على تحقيق تطلعات «الأبيض»؟

وبالعودة إلى تفاصيل الاستطلاع، فإن 47% من نسبة المصوتين عبر موقع البيان الإلكتروني أجمعوا على أن يوفانوفيتش قادر على تحقيق طموح المنتخب، مقابل 53% رفضوا تلك المقولة، بينما أكد 45.5% من المشاركين في الاستطلاع على حساب الصحيفة على «تويتر» أن يوفانوفيتش هو الأنسب لتحقيق التطلعات مقابل 54.5% رأوا عكس ذلك.

وفي نتائج «فيسبوك»، أجمع 47% على أن إيفان قادر على تحقيق طموحات المنتخب، في حين أكد 53% أن المدرب الجديد غير قادر على تلبية الطموحات بالفترة المقبلة.

طموحات

أكد المونديالي عبد الرحمن الحداد، لاعب منتخبنا ونادي الشارقة السابق، أن يوفانوفيتش، المدرب الجديد لمنتخبنا، قادر على تلبية الطموحات التي يتطلع إليها «الأبيض» في المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن المدرب يمتلك قدرات جيدة في التنظيم، وقال: شاهدناه مع النصر حيث ترك بصمة جيدة خصوصاً في الفترة الأولى ونجح في تحقيق البطولات مع الفريق.

وأضاف: المشكلة التي يعانيها المنتخب لا تكمن في المدرب لكن في عقلية اللاعبين ، لأن عليهم دوراً كبيراًمن خلال تنفيذ تعليمات المدرب، وأن يلتزموا بالنظام الإداري والفني .

عناصر

وأضاف: منتخبنا يمتلك عناصر جيدة، ويوفانوفيتش لديه القدرة على توظيف اللاعبين ، والمدربون السابقون مثل مارفيك وزاكيروني كانت لديهم أفكار متباينة، وركز زاكيروني على الجانب الدفاعي ولم يطور الهجوم، وجاء مارفيك وفعل العكس ولم يوظف اللاعبين بالشكل الصحيح،كما وقع اللاعبون في العديد من الأخطاء الفردية.وتابع: يوفانوفيتش يمتلك القدرة على تحقيق حالة من التوازن بين خطي الدفاع والهجوم، وبلا شك فإن على اللاعبين دوراً كبيراً في نجاح هالمدرب، ونحتاج للهدوء لبناء فريق منظم، وملتزم داخل وخارج الملعب.

تنظيم

ونفى الحداد أن يكون منتخبنا يعاني غياب العناصر الهجومية، مشيراً إلى أن وجود العديد من العناصر الهجومية الجيدة مثل بندر الإحبابي وعلي صالح وأحمد خليل و«عموري» ، وعناصر أخرى مميزة لكن نحتاج إلى التنظيم الهجومي وعدم الاعتماد الكلي على مبخوت.

تقديم مدرب المنتخب للإعلام غداً

يقدّم اتحاد الكرة، مدرب المنتخب الأول لكرة القدم، يوفانوفيتش لوسائل الإعلام، غداً، حيث يعرض برنامجه الذي يبدأ بالتجمع يناير المقبل، للتعرف إلى اللاعبين قبل بدء المهمة بشكل رسمي خلال مباريات الدور الثاني من تصفيات مونديال 2020 وكأس آسيا 2023. من ناحية أخرى، تعقد لجنة المنتخبات اجتماعاً عقب المؤتمر، للاطمئنان على جاهزية المنتخب الأولمبي للمشاركة في نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة في تايلاند، وتعيين البعثة الإدارية، فيما تعقد لجنة الحكام اجتماعاُ مساء اليوم نفسه برئاسة علي حمد، لمناقشة خطط تطوير العمل التحكيمي. دبي - العوضي النمر