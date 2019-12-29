القمة لشباب الأهلي و«الكلاسيكو» عيناوي وفوز النصر والجزيرة والوصل

المصدر: متابعة - البيان الرياضي

انفرد شباب الأهلي، بقمة دوري الخليج العربي لكرة القدم، بفوزه أمس على اتحاد كلباء 5 - 0 بالجوالة 11، ليرفع رصيده إلى 26 نقطة بفارق نقطتين عن الشارقة، والذي فقد الصدارة متراجعاً إلى المركز الثاني.

سجل الخماسية أحمد خليل «هاتريك» في الدقائق 26 و89 و3 من الوقت بدل الضائع، وكارتابيا في الدقيقة 81، وليوناردو من ركلة جزاء في الدقيقة 2 من الوقت بدل الضائع.

واستعاد العين نغمة الانتصارات بفوزه على الوحدة 2 -0 في الكلاسيكو ليحافظ «الزعيم» على المركز الرابع في الترتيب بعدما رفع رصيده إلى 21 نقطة، فيما تواصلت معاناة «العنابي» بالخسارة الخامسة، سجل الهدفين بـ«نيران صديقة» عن طريق مدافع الوحدة عبد الله الرفاعي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 42، وأضاف لابا كودجو الهدف الثاني في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

وفاز النصر على الفجيرة بـهدف محمود خميس في الدقيقة 67، ليرفع رصيده إلى 20 نقطة، مطارداً فرق المقدمة.

وعاد الجزيرة بأغلى 3 نقاط، متغلباً على بني ياس بملعبه 2 - 1، تقدم «السماوي» بهدف بيدرو كوندي (ق 39)، وجاء هدف التعادل لـ«فخر أبوظبي» عن طريق «نيران صديقة» بتوقيع سالم الحمادي مدافع بني ياس (ق 43)، وأضاف البديل علي مبخوت الهدف الثاني من ركلة جزاء (ق 70)، وبهذه النتيجة يصل الجزيرة إلى 23 نقطة.

وفاز الوصل على خورفكان 3-1، سجل الثلاثية كل من فرناندو غايبور (هدفان) وسواريز، وأحرز لخورفكان رفائيل دودو، ووصل «الإمبراطور» إلى 15 نقطة.