الكلاسيكو "عيناوي"

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

استعاد العين نغمة الانتصارات بعد فوزه على الوحدة بهدفين من دون رد في الكلاسيكو، الذي أقيم أمس على استاد آل نهيان في ختام مباريات الجولة الحادية عشرة من دوري الخليج العربي، ليحافظ "الزعيم" على المركز الرابع في جدول ترتيب المسابقة بعدما رفع رصيده إلى 21 نقطة، فيما تواصلت معاناة العنابي الذي تلقى خسارته الخامسة هذا الموسم بعد أن تراجع إلى المركز الثامن وتوقف رصيده عند 14 نقطة.

تقدم العين في نهاية الشوط الأول بعدما سجل مدافع الوحدة عبد الله الرفاعي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 42، وأضاف لابا كودغو الهدف الثاني في الوقت المحتسب بدلا من الضائع ليعتلي صدارة هدافي المسابقة بـ 10 أهداف.

قدم الفريقان مباراة جيدة رغم الصعوبات التي عانيا منها قبل الكلاسيكو، خصوصاً بعد إقالة ليكو مدرب العين، والأزمة التي ضربت الوحدة الموسم الحالي لاسيما قبل المباراة بيوم واحد بعد فسخ ميليسي عقده مع النادي والاستغناء عن كارليتوس، إلى جانب غياب إسماعيل مطر وحمدان الكمالي وحسين عباس.

وظهر الوحدة، رغم خوضه اللقاء بأكثرية من العناصر الشابة، بشكل جيد وسنحت له فرص عدة للتسجيل لولا تألق خالد عيسى، الذي أنقذ مرماه ببراعة في أكثر من فرصة محققة، ليخرج العين فائزاً بنقاط المباراة الثلاث.