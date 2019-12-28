شباب الأهلي يقسو على اتحاد كلباء ويقتنص صدارة الدوري

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

اقتنص شباب الأهلي، صدارة ترتيب دوري الخليج العربي، وبفارق نقطتين عن الشارقة، والذي فقد الصدارة وتراجع إلى المركز الثاني، وذلك بعد تغلبه على ضيفه اتحاد كلباء بخمسة أهداف نظيفة مساء اليوم، ضمن الجولة الحادية عشرة، ليرفع رصيده إلى 26 نقطة، في حين بقي اتحاد كلباء في المركز الحادي عشر، بعدما توقف رصيده عند 10 نقاط.

وجاءت المباراة سريعة وقوية من الفريقين، وظهر فيها اتحاد كلباء نداً قوياً لـ"فرسان دبي"، والذي سجل أهدافه، مهاجمه أحمد خليل 3 أهداف "هاتريك" في الدقيقة 26 و89 و3 من الوقت بدل الضائع، وكارتابيا في الدقيقة 81، وليوناردو من ركلة جزاء في الدقيقة 2 من الوقت بدل الضائع.

ولاحت الخطورة الأولى من خلال تسديدة لركلة حرة بقدم أحمد خليل في الدقيقة 19، وتصدى لها جمال السراح حارس اتحاد كلباء باقتدار، ولم تجد متابعة كافية من لاعي شباب الأهلي.

وتمكن أحمد خليل من افتتاح التسجيل في الدقيقة 26، بعد انفراد بالحارس، بتمريرة بينية مثالية من زميله ليوناردو، في ترجمة حقيقة لسيطرة شباب الأهلي على مجريات الدقائق الأولى للمباراة.

وكاد جوجاك، أن يسجل هدف التعادل لاتحاد كلباء في الدقيقة 32، بتسديدة قوية من على الجانب الأيسر لحدود منطقة الجزاء، ولكن كرته مرت بجوار القائم الأيسر لحارس شباب الأهلي، ماجد ناصر.

وتوازن الأداء بين الفريقين في الدقائق التالية، وانحصر اللعب في وسط الملعب، بدون خطورة حقيقة على المرميين، لينتهي الشوط الأول لمصلحة شباب الأهلي بهدف دون مقابل.

وأجرى شباب الأهلي تغييراً اضطراريا مع انطلاقة الشوط الثاني، بخروج الحارس ماجد ناصر، ونزول الحارس البديل حسن حمزة، بعدما تعرض ماجد للإصابة في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول.

وتطور الأداء الهجومي لاتحاد كلباء في الشوط الثاني، وأبعد محمد مرزوق مدافع شباب الأهلي، فرصة خطيرة من عرضية ياسين البخيت، وحولها إلى ركنية لعبت وقابلها حمدان البارود برأسية أمسكها حسن حمزة في الدقيقة 54.

وأنقذ البارود، فريقه من هدف مؤكد ثاني لشباب الأهلي، بعدما أبعد كرة ليوناردو في الدقيقة 55، إلى ركلة ركنية، بعد مرور مهاري جميل ومراوغة لليوناردو لدفاع وحارس اتحاد كلباء.

وتمكن كارتابيا من تسجيل الهدف الثاني لشباب الأهلي في الدقيقة 81، بعد تمريرة من ليوناردو، لينفرد بحارس اتحاد كلباء، ويسجل أول أهدافه مع فريقه، وعزز أحمد خليل، تقدم شباب الأهلي بهدف ثالث في الدقائق 89.

وأضاف ليوناردو، الهدف الرابع من ركلة جزاء حصل عليها اللاعب نفسه، ثم أضاف أحمد خليل الهدف الخامس لفريقه في نهاية الوقت بدل الضائع، والهدف الشخصي الثالث "هاتريك"، ليحصل "فرسان دبي" على 3 نقاط غالية وضعته على عرش الترتيب.