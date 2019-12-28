الجزيرة يخرج بأغلى 3 نقاط أمام بني ياس

المصدر: أبوظبي : أحمد عيسى

حقق الجزيرة فوزاً ثميناً على مضيفه بني ياس 2-1 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم "السبت" ضمن مباريات الجولة 11 من دوري الخليج العربي، بعد مواجهة متوسطة الإداء، تقدم فيها صاحب الأرض بالهدف الأول عن طريق هدافه بيدرو كوندي "ق 39"، لكن فخر أبوظبي رفض الخسارة ومنحه سالم الحمادي مدافع بني ياس التعادل بهدف عكسي في مرماه ق 43، وأضاف البديل على مبخوت الهدف الثاني من ركلة جزاء ق 70، ليرفع فخر أبوظبي رصيده إلى 23 نقطة وبقى بني ياس برصيد 11 نقطة، وتعتبر خسارة السماوى على "ملعب النار" الأولى له خلال 270 يوماً منذ الموسم الماضي أدى خلالها 15 مباراة لم يعرف فيها طعم الخسارة.