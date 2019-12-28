النصر يهزم الفجيرة و يشدد الملاحقة على فرق المقدمة

المصدر: دبي-عدنان الغربي

حقق النصر فوزاً ثميناً على الفجيرة بـهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما لحساب الجولة 11 لدوري الخليج العربي مساء اليوم على استاد آل مكتوم، ليرفع بذلك رصيده إلى 20 نقطة ويشدد الملاحقة على فرق المقدمة، فيما تجمد رصيد الفجيرة عند النقطة 9 في المركز التاسع.

جاء الشوط الأول ضعيفاً وقليل الفرص من الجانبين رغم أفضلية النصر وسيطرته على أغلب مجريات الفترة الأولى وتفوقه في نسبة الاستحواذ بـ70%، وشهد الشوط الثاني تحسناً واضحاً في أداء العميد الذي أوجد عدة فرص ترجمها محمود خميس بهدف جميل جاء من ركلة حرة مباشرة أسكنها شباك الفجيرة (ق67).