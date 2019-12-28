شباب الأهلي واتحاد كلباء.. معنويات الكأس

المصدر: دبي - إيهاب زهدي ــ كلباء - محمد فضل

يلتقي شباب الأهلي وضيفه اتحاد كلباء على ملعب استاد راشد في الثامنة والنصف من مساء اليوم، في ختام الجولة الحادية عشرة من دوري الخليج العربي، ويتطلع «فرسان دبي»، إلى مواصلة الانتصارات سعياً لاعتلاء صدارة ترتيب المسابقة، إذ يحتل شباب الأهلي المركز الثاني برصيد 23 نقطة، فيما يحتل كلباء المركز العاشر برصيد 10 نقاط

ويدخل الفريقان للمباراة بنشوة بلوغ ربع نهائي أغلى الكؤوس، بعد فوز شباب الأهلي على النصر، واتحاد كلباء على البطائح، فضلاً عن الأداء الجيد الذي يقدمه الفريقان، خلال مباريات الدوري، ولا يعاني شباب الأهلي، غيابات مؤثرة، مع امتلاكه قائمة مكتملة من العناصر أصحاب الخبرة، والوجوه الواعدة. في حين، يفتقد اتحاد كلباء، جهود الثنائي سلطان الزعابي للإيقاف، ووليد عمبر للإصابة.

توقعات مدرب

وأكد الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لشباب الأهلي، على الأهمية الكبيرة لمباراة فريقه واتحاد كلباء، وتوقع بأن تأتي المواجهة قوية، وعلى درجة عالية من التنافس، خاصة وان كل فريق يسعى للظفر بالنقاط الثلاث، للتقدم أكثر في جدول الترتيب، وأوضح أن اتحاد كلباء فريق قوي، ويملك لاعبين مميزين، مضيفاً أن البرنامج الضاغط وتوالي المباريات يصعب من مهمة كل الفرق في الدوري.

وقال أروابارينا، إن فريقه دائماً يسعى ليكون في قلب المنافسة بشكل قوي في كل البطولات التي يشارك فيها، مشدداً على ضرورة عدم إهدار الطاقات في التفكير في أشياء كثيرة، ومطالباً بالتعامل بالقطعة مع كل مباراة على حدة، وبذل ما تستحق من مجهود يمكن أن يمنح الفريق الفوز.

وواصل: «أحرص دائماً على إتاحة فرصة لشباب الأهلي لأنها مجموعة من المواهب يمكن أن تفيد الفريق كثيراً، واللاعب الذي يجتهد سيحصل على فرصته كاملة».

توالي المباريات

في المقابل، أكد الاورغوياني خورخي داسيلفا مدرب اتحاد كلباء، على أهمية مباراة شباب الأهلي، والتي تأتي في وقت حرج وصعب ومع توالي عدد المباريات في مختلف المسابقات خلال الشهر الجاري، منوهاً إلى أن الاستعداد للقاء شباب الأهلي، لم تتخلله أيام عديدة للتدريبات، وذلك عقب نهاية مباراة البطائح في ثمن نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة يوم الثلاثاء الماضي، وبلوغ فريقه لدور ربع النهائي.

وقال: «اعتقد أن اللاعبين لم يحصلوا علي الراحة الكافية، وسيعود إلى التشكيلة عدد من اللاعبين الذين غابوا عن مباراة الكأس، وسأعتمد عليهم خلال مواجهة السبت بشكل أساسي، وأكثر ما يقلقني، الخط الخلفي في ظل استمرار الأخطاء الدفاعية، والتي دائماً تكون فيما حذرت منه اللاعبين، ولذا طالبت اللاعبين بضرورة التركيز طوال الـ90 دقيقة».

وتابع: «أعتقد أنه غير مسموح بالوقوع في أي خطأ أمام فريق بحجم شباب الأهلي، ولذلك سأقوم بتقوية خط الدفاع للحد من خطورة هجوم الفريق المضيف، مع ملاحظة أن غياب لاعبنا سلطان الزعابي، سيكون مؤثراً، وحتى الآن لم احدد بديلاً للاعب في الناحية اليسرى».