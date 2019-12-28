النصر والفجيرة.. تضميد الجراح

المصدر: دبي - عدنان الغربي

يسعى النصر والفجيرة إلى تضميد جراح الخروج من مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة عندما يلتقيان الساعة السادسة من مساء اليوم على استاد آل مكتوم لحساب الجولة 11 لدوري الخليج العربي.

ويحتل النصر المركز الخامس بـ17 نقطة ويتطلع إلى مواصلة الزحف نحو المراكز المتقدمة، فيما يحتل الفجيرة المركز 12 بـ9 نقاط.

ويسعى الفجيرة لتجنُب الهزيمة بملعب آل مكتوم ومواصلة مشوار الانتصارات، ولذلك يتعين على لاعبي الذئاب ضرورة العودة من بر دبي بنتيجة إيجابية أقلها التعادل، وكسر هيمنة العميد وتفوقه في النتائج التي تجمع الفريقين سوياً في دوري المحترفين.

ويفتقد العميد لاعب خط الوسط مهند خميس الذي يستكمل برنامج علاجه فيما تحوم الشكوك حول مشاركة التشيلي استيبان بافيز بسبب الكدمة التي تعرض لها في مواجهة شباب الأهلي في مسابقة الكأس الثلاثاء الماضي، فيما سيتأثر الذئاب بغياب أفضل لاعبي الفريق البرازيلي فرناندو غبرائيل المصاب والذي تأكد غيابه حتى نهاية مرحلة الذهاب وبالتالي خوض الفجيرة لثلاث مباريات أمام النصر وعجمان والظفرة منقوصاً من خدمات هذا اللاعب المؤثر.

حذر

وأوضح الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش مدرب النصر أن المباراة تحتاج إلى الحذر لأن الفجيرة يلعب كرة قدم جيدة ويملك لاعبين يتميزون بالسرعة في الهجمات المرتدة، مشيراً إلى أن ترتيبه الحالي لا يعكس الأداء الذي يقدمه.

وأكد المدرب الكرواتي أن البرمجة المضغوطة وراء الأخطاء الساذجة التي وقع فيها لاعبوه في المواجهات الأخيرة خصوصاً أمام الشارقة وشباب الأهلي، وقال: هذه كرة القدم أحياناً نفوز وأحياناً أخرى نخسر، وكما تحدثت سابقاً، لا نملك حلولاً إضافية على الدكة في بعض المراكز، ومن الصعب الحفاظ على الفوز في مباريات متتالية.

انتقاد

ووجه مدرب النصر انتقاداً لاذعاً لبرمجة جولات دوري الخليج العربي المضغوطة وقال إنها وراء كثرة الإصابات التي اجتاحت أبرز لاعبي الأندية مثل لاعبه الأسباني ألفارو نيغريدو ولاعب العين بندر الأحبابي والبرازيلي ايغور كورنادو لاعب الشارقة وغيرهم من اللاعبين، وتساءل قائلاً من الخاسر؟ بالتأكيد كرة الإمارات هي الخاسر الأكبر من وراء هذه البرمجة غير الإنسانية، كلنا خاسرون عندما لا يلعب أفضل لاعبي الدوري مع فرقهم.

وأضاف: هذا الملف حساس، لقد قرأت بإحدى الصحف ردة فعل غوارديولا مدرب مانشستر سيتي حول برمجة الدوري الإنجليزي ووصفها بغير الإنسانية، من يضع الروزنامة عليه أن يفكر بصحة وسلامة اللاعبين، لقد خسرت نيغريدو في بعض المباريات والشارقة افتقد ايغور والعين خسر بندر الأحبابي، في النهاية كرة الإمارات ونحن جميعاً خاسرون بسبب هذه البرمجة، لو كنا نعلم أن عدد المباريات سيكون بهذه الكثافة لطلب المدربون من إدارات الأندية تجهيز 35 لاعباً للموسم، رأينا أن خوض المباريات بشكل مكثف كل 3 أو 4 أيام أدى إلى إصابات كثيرة في صفوف العديد من الفرق، إذاً من يدفع ثمن الروزنامة هم اللاعبون ومستوى كرة القدم يتراجـع.

ثقة وحذر

من جانبه جدد الجزائري مجيد بُوقرة مدرب الفجيرة ثقته في لاعبي فريقه قبيل مواجهة اليوم، موضحاً: «اللاعبون هم مفتاح «النصر» ولابد من التهيؤ الجيد لمباراة العميد والتي نسعى من خلالها لمواصلة مشوار الانتصارات بعد الفوز على بني ياس ضمن مباريات الجولة العاشرة»

وأضاف بوقرة: «سبق أن لعبنا أمام النصر في كأس الخليج العربي، ويمتلك الفريق لاعبين على مستوى عال في خط الهجوم ولذلك يجب على خط الدفاع أن يكون في كامل الجاهزية».

كما أشار مدرب الفجيرة إلى عودة اللاعب خليل خميس للتمارين فضلاً عن تعافي كل من جوناثان وإبراهيم المنصوري بعد غيابهما أمام بني ياس في ثمن نهائي كأس رئيس الدولة، كما طالب لاعب الفريق معتصم ياسين ببذل جُهد مُضاعف.