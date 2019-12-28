بني ياس والجزيرة .. طموح الفوز

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى، محمد محسن

يستضيف بني ياس على ملعبه بالشامخة عند السادسة مساء اليوم الجزيرة ضمن مباريات الجولة 11 من دوري الخليج العربي في مباراة يخوضها الفريقان بطموح الفوز وكسب النقاط الثلاث لدوافع مختلفة ورفض قاطع للخسارة.

ووصف الألماني وينفريد شايفر مدرب بني ياس المواجهة بالصعبة، ذاكراً أن الجزيرة يعتبر من أفضل وأقوى فرق دوري الخليج العربي وأنه أكثر فريق حالياً في الساحة يمتلك نجوماً مميزين يتمتعون بإمكانات عالية مثل عموري، وقال: من الجيد أن نخوض مثل هذا التحدي لأننا نعتمد على فريق من اللاعبين صغار السن أصحاب الموهبة العالية، وهم قادرون على كسب التحدي وتحقيق الفوز إذا لعبوا بروح قتالية عالية.

ومن جانبه قال الهولندي مارسيل كايزر مدرب الجزيرة إن فريقه واصل تحضيراته سريعاً، عقب «الديربي» مع الوحدة في كأس رئيس الدولة، ربما يتغيب الهداف علي مبخوت، وثولاني سيريرو، بعد تعرضهما للإصابة في المواجهة الماضية أمام الوحدة، في الوقت نفسه، ليس لديه أي مشاكل في وضع التشكيلة الأساسية، ومشيراً إلى توافر خيارات متعددة من اللاعبين، القادرين على صنع الفارق. وأوضح أن لاعبي بني ياس يتسمون بالاندفاع الحركي ولا يتوقفون عن الركض، مبدياً إعجابه بما يقدمه «السماوي» من مستويات للموسم الجاري، واصفاً المباراة بأنها ستكون مثيرة للاهتمام.