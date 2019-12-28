الوحدة والعين.. كلاسيكو الظروف الصعبة

المصدر: العين - طلحة عبدالله ــ أبوظبي - محمد صادق

تتجه الأنظار في الثامنة والنصف مساء اليوم صوب استاد آل نهيان لمتابعة الكلاسيكو المرتقب بين الوحدة والعين في قمة من العيار الثقيل في ختام مباريات الجولة الحادية عشرة من دوري الخليج العربي.

الفريقان يخوضان الكلاسيكو وسط ظروف صعبة مرا بها في الفترة الأخيرة، إذ يسعى الوحدة الذي يحتل المركز السادس برصيد 14 نقطة إلى محاولة تعديل أوضاعه وفتح صفحة جديدة بعد الخروج من مسابقتي كأس الخليج العربي وكأس رئيس الدولة بالخسارة الأخيرة أمام الجزيرة 2-3، ولمصالحة جماهيره الغاضبة من نتائج الفريق السلبية منذ بداية الموسم الحالي.

ويدخل الوحدة المباراة في ظل ظروف غياب قائده إسماعيل مطر الذي تجددت إصابته في المباراة الأخيرة، بجانب حمدان الكمالي المصاب، وحسين عباس الموقوف للطرد أمام الجزيرة.

بينما يسعى العين لفتح صفحة جديدة هو الآخر وتحت قيادة فنية مؤقتة بعد إقالة مدربه الكرواتي ليكو، خصوصاً وأن الفريق تعرض لخسارة في الجولة الماضية أمام الظفرة على ملعبه وبين جماهيره، وهي التي عجلت بإقالة الجهاز الفني السابق، إلى جانب رغبة «الزعيم» بعدم الابتعاد أكثر عن ركب ثلاثي المقدمة.

وشدد الإسباني مانويل خيمينيز المدير الفني لفريق الكرة بنادي الوحدة على صعوبة المباراة أمام العين إلا أن فريقه سيقاتل من أجل الفوز مع التعامل بواقعية رغم معاناة الفريق بسبب الغيابات.

وقال: «سنخوص مباراة مهمة أمام منافس قوي وبعد خروجنا من كأس رئيس الدولة علينا التركيز لتحسين موقعنا في جدول ترتيب الدوري، العين يملك لاعبين مميزين للغاية ولكننا سنقاتل وسنحاول الفوز رغم صعوبة المهمة، وأتمنى أن نظهر بالأداء القوي نفسه الذي قدمناه في مباراة الجزيرة الأخيرة رغم اللعب بعشرة لاعبين».

تدريبات

من جهته، يرى العراقي غازي فهد، مدرب العين (المؤقت)، أن جميع المباريات التي يخوضها العين في المرحلة الحالية هي بمثابة نهائي كؤوس، يسعى الفريق للفوز بنتيجتها والحصول على نقاطها الثلاث، موضحاً أن العين لا يتحمل نزف المزيد من النقاط في سباق الدوري، وقال في المؤتمر الصحافي التقديمي لمباراة الليلة: الاستعدادات للمباراة مضت على النحو المطلوب والأجواء تبعث على التفاؤل، وثقتنا عالية في جميع اللاعبين وهم جميعاً متحمسون ولديهم الرغبة في الظهور بأفضل صورة والحصول على أفضل النتائج، كما نثق في جمهور الأمة العيناوية، وندرك أنه لن يتأخر عن دعم الفريق ومساندة اللاعبين في أي وقت وبأي مكان.

وعن الغيابات المحتملة في صفوف العين، قال: سيغيب بالتأكيد عبد الرحمن مزيان، وبالنسبة لبقية الفريق فقد شارك في التدريبات الأخيرة عدد من اللاعبين الذين غابوا الفترة الماضية بسبب الإصابة، وهم لابا كودجو، ومحمد فايز، وبندر الأحبابي، بالإضافة، إلى ريان يسلم، ويحيى نادر، وسنقف على مدى جاهزيتهم لمباراة الليلة في المران الأخير.