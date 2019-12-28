خورفكان والوصل.. رد الاعتبار

المصدر: خورفكان- محمد فضل

يسعى خورفكان إلى تحقيق الفوز الأول اليوم أمام الوصل ضمن مباراة الجولة 11 من دوري الخليج العربي والتي تقام بملعب كلباء في تمام الساعة السادسة مساءً، ويمتلك أبناء الخور 4 نقاط فقط من أربعة تعادلات، ويحتل فريق الوصل المركز الثامن برصيد 12 نقطة.

مباراة مكشوفة

بدوره أكد الصربي غوران مدرب خورفكان بأن تنقل فريقه ما بين ملعبي الشارقة وكلباء خلال الفترة الماضية من شأنه أن يبعثر الأوراق ويشتت تركيز اللاعبين معرباً عن أمله في أن يتم الانتهاء من تشييد ملعب خورفكان قبيل نهاية الدوري، خصوصاً وأن خوض الفريق على أرضه ووسط جمهوره له تأثير إيجابي على الأداء.

وحول مباراة الوصل أشار المدرب إلى أن الأوراق تبدو مكشوفة بين الفريقين في أعقاب مواجهتهما ضمن مسابقة كأس رئيس الدولة، كما طالب غوران محترف الفريق الأوزبكي خوجا ببذل جُهدٍ مُضاعف.

على الجانب الآخر توقع الروماني ريجيكامب مدرب الوصل، مباراة مفتوحة وصعبة بين الفريقين، مشدداً على أن الوصل يخوض ثاني مباراة له مع خورفكان في غضون 5 أيام فقط بعد مباراتهما الثلاثاء الماضي في دور الـ16 لبطولة الكأس، والتي حسمها الإمبراطور لمصلحته بهدف دون رد، وتأهل إلى ربع نهائي البطولة.

ونوه إلى أن لقاء الثلاثاء مختلف تماماً عن مباراة اليوم التي ستكون صعبة ومفتوحة، معللاً ذلك باختلاف البطولتين، ورغبة المنافس في عدم تلقي خسارة جديدة،.