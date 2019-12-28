الظفرة يلحق بالشارقة الخسارة الأولى

المصدر: أبوظبي- أحمد عيسى ــ عجمان- ياسر قاسم

في واحدة من أكبر مفاجآت الدوري، ألحق الظفرة الخسارة الأولى بضيفه الشارقة 3-1 في لقاء الفريقين بالجولة 11 من المنافسة، مساء أمس، بعد مواجهة قوية من الطرفين، وهي الخسارة الأولى لمتصدر جدول ترتيب الدوري في الموسم الحالي وبعد 12 مباراة متتالية منذ الموسم الماضي، أحرز للظفرة خالد باوزير، عبد الرحمن يوسف، جواو بيدرو في الدقائق 4، 60، 90+3 على التوالي، وللشارقة ريان منديز من ركلة جزاء في الدقيقة 32، بالنتيجة رفع الظفرة رصيده إلى 17 نقطة وبقي الشارقة برصيد 24 نقطة في صدارة الترتيب مؤقتاً قبل إكمال مباريات الجولة اليوم، وكانت المباراة قد شهدت إشهار البطاقة الحمراء للاعب الشارقة البديل سهيل المنصوري في الزمن المهدر بعد تعرضه للبطاقة الصفراء الثانية.

وفي اللقاء الثاني، استعاد عجمان نغمة الانتصارات بعد انتظار 8 جولات في دوري الخليج العربي بفوزه على ضيفه حتا 3-1 مساء الجمعة باستاد راشد بن سعيد ضمن الجولة 11، ليرفع رصيده إلى 12 نقطة وبقي حتا في 8 نقاط.