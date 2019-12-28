فوز مصفوت والحمرية بدوري الهواة

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

واصل فريقا مصفوت والحمرية صحوتهما في دوري الدرجة الأولى وحققا الفوز الثاني على التوالي أمس، في افتتاحية مباريات الأسبوع السابع من دوري الدرجة الأولى بعد تخطيهما لعقبة مسافي والعروبة وتمكن مصفوت من الفوز خارج أرضه على مسافي بنتيجة 2-0 أحرزهما أحمد الكعبي وحارث سعيد في الدقيقتين 25،90+5 ليرفع مصفوت نقاطه إلى 11 نقطة، ويظل مسافي بلا رصيد من النقاط، وفي المباراة الثانية فاز الحمرية على ضيفه العروبة بهدف وحيد حمل توقيع اللاعب محمد بن غريب ق 46 ليصل الحمرية بنقاطه إلى 9 نقاط، ويظل العُروبة بخمس نقاط.