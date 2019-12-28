الوحدة ينهي علاقته بميليسي وكارليتوس

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

أنهى الوحدة رسمياً علاقته بلاعبي الفريق الأول لكرة القدم الأوروغوياني نيكولاس ميليسي والإسباني كارلوس لوبيز (كارليتوس) بعد فسخ التعاقد مع الثنائي مساء أمس ووقعا على مخالصة نهائية مع النادي. وكان ميليسي قرر الرحيل وفسخ عقده، من أجل العودة إلى بلاده لأسباب شخصية وعائلية، إذ كان النادي قد تعاقد معه على سبيل الإعارة قادماً من الظفرة مطلع الموسم الجاري قبل أن يشتري عقده لمدة موسمين، وحصل ميليسي على مستحقاته خلال فترة تواجده مع الفريق. بينما أنهى النادي علاقته بكارليتوس بالتراضي، إذ كان النادي قد تعاقد معه لمدة 3 سنوات ولكنه لم يقدم المستوى المتوقع منه.