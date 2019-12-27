عجمان يستعيد نغمة الفوز على حساب حتا

المصدر: عجمان-ياسر قاسم

استعاد عجمان نغمة الانتصارات بعد انتظار 8 جولات في دوري الخليج العربي بفوزه على ضيفه حتا 3-1 مساء الجمعة بإستاد راشد بن سعيد ضمن الجولة 11، ليرفع رصيده إلى 12 نقطة وبقي حتا في 8 نقاط.

تقدم عجمان بهدف مبكر "ق 2" عبر الغامبي أبوبكر تراولي، ولم ينتظر حتا كثيراً حيث احتسب له الحكم ركلة جزاء بعد العودة لتقنية "الفار" ونجح الحارس علي الحوسني في صدها من الإسباني كريستيان لوبيز، ولكن الحكم أعاد التنفيذ بسبب تحرك الحارس فنجح لوبيز في تسجيلها "ق 9"، وعاد تراولي ليسجل هدفه الشخصي الثاني "ق 20" بطريقة رائعة لينتهي الشوط الأول بتقدم عجمان 2-1.

وفي الشوط الثاني احتسب الحكم أحمد عيسى ركلة جزاء لعجمان "ق 53" بإشارة من مساعده الثاني، ثم ألغي القرار عبر حكم "الفار"، وأضاف وليام أوسو الهدف الثالث "ق 62" لعجمان بمساعدة مدافع حتا حمد البدواوي.