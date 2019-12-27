الظفرة يفاجئ الشارقة ويلحق به الخسارة الأولى في الدوري

المصدر: أبوظبي : أحمد عيسى

في واحدة من أكبر مفآجات الدوري، ألحق الظفرة الخسارة الأولى بضيفه الشارقة 3-1 في لقاء الفريقين بالجولة 11 من المنافسة مساء اليوم الجمعة بعد مواجهة قوية من الطرفين، وهي الخسارة الأولى لمتصدر جدول ترتيب الدوري في الموسم الحالي وبعد 12 مباراة متتالية منذ الموسم الماضي.

أحرز للظفرة خالد باوزير ، عبد الرحمن يوسف، جواو بيدرو في الدقائق 4، 60، 90+3 على التولي، وللشارقة ريان منديز من ركلة جزاء في الدقيقة 32، بالنتيجة رفع الظفرة رصيده إلى 17 نقطة وبقى الشارقة برصيد 24 نقطة في صدارة الترتيب مؤقتا قبل إكمال مباريات الجولة اليوم، وكانت المباراة قد شهدت إشهار البطاقة الحمراء للبديل سهيل المنصوري في الزمن المهدر بعد تعرضه للبطاقة الصفراء الثانية.



بدأت المباراة بأداء قوي من الفريقين، وهجمة سريعة من الشارقة أنتهت بالإبعاد من دفاع الظفرة الذي رد سريعا بهدف مبكر عن طريق خالد باوزير من ضربة ثابتة في الدقيقة الرابعة ، أشعلت حماس الفريقين، حاول بعدها الشارقة التعديل بعدة طلعات هجومية لكنها افتقدت الخطورة نتيجة تماسك صاحب الأرض الذي أعتمد على الأسلوب الدفاعي مع الهجمات المرتدة والتي كاد أن يضيف عن طريقها الهدف الثاني بضربة رأسية من عبد الرحمن يوسف مرت جوار القائم الأيسر، كانت بمثابة إنذار للشارقة الذي نجح بعدها في إدراك هدف التعادل من ركلة جزاء إرتكبها خالد الدرمكي مع شوكورف احتسبها الحكم بعد العودة لتقنية الفيديو نفذها ريان منديز بنجاح في الدقيقة 32 ، ليتحرر الظفرة من أسلوبه الدفاعي ويرد بالهجوم بحثا عن الهدف الثاني وهي المحاولات التي أقدم عليها الشارقة أيضا دون أن ينجح الفريقين في هز الشباك حتى نهاية الحصة الأولى.



وبعد العودة من فترة الإستراحة في الشوط الثاني تواصل الأداء الهجومي من الطرفين مع تفوق الشارقة في الإستحواذ والمبادرة الهجومية، لكن صاحب الأرض عاد من جديد إلى المقدمة بإضافة الهدف الثاني عن طريق المدافع عبد الرحمن يوسف من ضربة رأسية في الدقيقة 60 منحت صاحب الأرض الثقة وأربكت الفريق الضيف، ومع تواصل دقائق اللعب حاول العنبري مدرب الشارقة إيجاد حلول لمعالجة الخلل في فريقه وأجرى تعديلين بخروج في وقت واحد على الظنحاني ومحمد الشحي، ودخول ماجد سرور لرفع مستوى الوسط ومحمد خلفان لدعم المقدمة الهجومية لكن الظفرة كان الأفضل هجوميا والأقرب لشباك منافسه، فيما اتيحت فرصة للشارقة من مخالفة بالقرب من المرمى نفذها فينسيوس بعيدا عن الخشبات الثلاث في الدقيقة 76.



ومع تقدم دقائق اللعب أجرى الشارقة تغييرا هجوميا بخروج محمد عبد الباسط ودخول طارق الخديم بحثا عن الهدف الثالث دون جدوي، ليتلقى صدمة ثالثة بإحراز الظفرة للهدف الثالث عن طريق جواو بيدرو في الدقيقة الثالثة من الزمن المهدر والذي أعقبه صافرة النهاية وسط فرحة كبيرة لإصحاب الأرض.