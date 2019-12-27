الظفرة والشارقة... مواجهة ملتهبة

المصدر: أبوظبي- أحمد عيسى الشارقة ــ عزالدين جادالله

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يلتقي الظفرة وضيفه الشارقة في مواجهة ملتهبة عند السادسة مساء اليوم على ملعب استاد حمدان بن زايد آل نهيان، لحساب الجولة 11 من دوري الخليج العربي. وتجذب المباراة أنظار الجماهير من واقع مستويات الفريقين بعد أن نجح الظفرة مؤخراً في حصد 7 نقاط من 3 جولات متتالية لم يعرف خلالها الخسارة رافعاً رصيده إلى 14 نقطة في المركز السابع، مع تقديم مستويات متميزة برهنت على قوته كان آخرها فوزه على مضيفه العين في الجولة الماضية، كما نجح في نيل بطاقة التأهل إلى ربع نهائي بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة بعد تخطي عقبة عجمان، ما يشجعه لمواصلة نتائجه الإيجابية أمام متصدر الدوري وإلحاق الخسارة الأولى به.

لكن مهمة الظفرة في لقاء اليوم ستكون صعبة أمام الشارقة الذي لن يقبل بمواصلة نزيف النقاط بعد أن تعثر بالتعادل في الجولة الماضية أمام عجمان خاصة أن شباب الأهلي يهدد صدارته التي يحتلها برصيد 24 نقطة بكل قوة وبفارق نقطة واحدة الشيء الذي يمنحه دافعاً كبيراً لعدم التفريط في النقاط والمحافظة على سجله خالياً من الخسارة رغم النقص الذي يعاني منه بغياب نجمه ايغور وصمام الأمان شاهين بسبب الإصابة.

ويتطلع الشارقة إلى العودة من منطقة الظفرة بالنقاط الثلاث على أمل التمسك بالصدارة التي يحتلها برصيد 24 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن أقرب منافسيه شباب الأهلي الوصيف، ويدخل الشارقة المواجه في ظل معاناة حقيقية يعيشها الفريق والتي تتمثل في غياب أهم عناصره بسبب الإصابة وأبرزهم صانع ألعابه وهداف الفريق المحترف البرازيلي ايغور كورنادو الذي تعرض لقطع كامل في العضلة الضامة في مواجهة حتا في دور ال16 لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة والتي تغيبه عن الملاعب مدة شهرين، كما يواصل المدافع شاهين عبد الرحمن الغياب نظراً لإصابته بكسر في اليد،.

تفاؤل

وأعرب الصربي فوك رازوفيتش مدرب الظفرة عن تفاؤله بمواصلة فريقه للنتائج الإيجابية، ذاكراً أن المباراة أمام منافس قوي نال اللقب في النسخة الأخيرة وحالياً في صدارة البطولة وأضاف: نتائج الشارقة تتحدث عن قوته والمؤكد أنه يستحق الاحترام لكننا لا نخشى مقابلته وسنلعب أمامه كأنها مباراة نهائي بطولة بكل قوة وجدية، لأننا نضع الفوز هدفاً لنا.

مجموعة جيدة

من ناحيته قال عبد العزيز العنبري مدرب الشارقة تعليقاً على الإصابات في فريقه إن الشارقة يمتلك مجموعة جيدة من اللاعبين لديهم القدرة على تعويض غياب المحترف البرازيلي، مشيراً إلى ثقته في اللاعبين البدلاء على تقديم المطلوب منهم أمام الظفرة.

وقال العنبري: الدوري خسر لاعباً مهماً مثل أيغور وهذا هو حال كرة القدم ونتمنى عودته سريعاً، خصوصاً وأن للاعب شخصية قوية، وبالرغم من أهمية كورنادو التي لا يختلف عليها اثنان إلا أن الفريق قادر إن شاء الله على استكمال النتائج الإيجابية في المرحلة المقبلة. وأضاف: ايغور كورنادو لاعب مميز، لكن لابد من توقع مثل هذه الأمور ولابد من العمل الجماعي وخلق حالة من التوازن في الدفاع والهجوم لتعويض الغيابات بالفريق ونحن نعلم صعوبة المباراة ضد الظفرة، مشيراً إلى أن ريان مينديز عائد من الإصابة ونتمنى مشاركته . وتابع: تحضيراتنا جيدة للمباراة، والظفرة من الفرق الصعبة ونتمنى التوفيق للفريقين.

رأي

إبراهيم سعيد: الخروج بنقطة أمام الشارقة مكسب

قال إبراهيم سعيد الظهير الأيسر للظفرة إن فريقه يعمل على تحقيق الفوز اليوم على الشارقة، لكنه أكد في ذات الوقت أن التعادل سيكون مكسباً أمام متصدر الدوري، وأضاف: طموحنا في كل المباريات دائماً الفوز بالنقاط الثلاث، ولكن المهم بالنسبة لنا عدم الخسارة، إذا لم ننجح في الفوز فإن نقطة التعادل ستكون جيدة أيضاً خاصة أن الشارقة فريق قوي ومنظم، ويتصدر جدول الترتيب عن جدارة.وأكد سعيد أنه لا يهتم كثيراً بالحديث عن غياب لاعب أو لاعبين من الشارقة، ذاكراً أن كرة القدم لعبة جماعية ولا تعتمد على لاعب واحد فقط وأضاف: نعرف أننا سنقابل خصماً قوياً به مجموعة متميزة من اللاعبين، ولا أعتقد أن فريق يتصدر بطولة الدوري يمكن أن يؤثر عليه غياب أي لاعب. وتمنى سعيد حضور الجماهير اليوم وتقديم الدعم المعنوي لزملائه اللاعبين. أبوظبي- البيان الرياضي

مساندة

الظنحاني: نرغب في الفوز لإهدائه إلى إيغور

قال مدافع الشارقة علي الظنحاني، إن فريقه يرغب بشدة في تحقيق الفوز على الظفرة لإهداء هذا الفوز إلى زميلهم الغائب، بسبب الإصابة ايغور كورنادو، مشيراً إلى أن الشارقة في أتم الجاهزية لخوض المباراة والعودة بنتيجة إيجابية. وأضاف: قمنا بالتحضير بشكل جيد للمباراة، وراعينا الاستشفاء بعد مباراة صعبة أمام حتا في كأس رئيس الدولة، امتدت للأشواط الإضافية وركلات الترجيح. وعن غياب زميله وصانع ألعاب الفريق إيغور كورنادو قال: إيغور خسارة كبيرة للفريق وغيابه سيشكل حافزاً لنا للفوز، وتقديمه هدية له، ومضى اللاعب في حديثه قائلاً «عانينا من إصابات كبيرة هذا الموسم بداية من سيف راشد ثم شاهين عبدالرحمن، والآن إيغور وفي الموسم الماضي فقدنا جهود شوكوروف لفترة طويلة». واختتم مدافع الشارقة حديثه موجهاً رسالة للجماهير، وقال: «رسالتي للجماهير الالتفاف بشكل أقوى حول الفريق». الشارقة- البيان الرياضي