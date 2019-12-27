عجمان وحتا..تشابه الطموحات

المصدر: عجمان- ياسر قاسم دبي- علي الظاهري

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سيكون استاد راشد بن سعيد بنادي عجمان على موعد في الثامنة والنصف من مساء اليوم مع مواجهة التكافؤ في الجولة الحادية عشرة لدوري الخليج العربي بين عجمان وضيفه حتا، بحثاً عن الابتعاد عن آخر الجدول، فصاحب الأرض «عجمان» لديه 9 نقاط في المركز الـ 11 للترتيب العام، بينما الضيف الحتاوي في رصيده 8 نقاط أبقته في المركز قبل الأخير للترتيب، التكافؤ بين الفريقين ليس فقط في تقارب رصيدهما من النقاط وترتيبهما في الجدول، بل يمتد للتاريخ القريب لمواجهات الفريقين ففي آخر دوري جمع بينهما الموسم قبل الماضي تبادلا الفوز معاً، كما أنهما ودعا بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة منتصف هذا الأسبوع بالسيناريو نفسه «ركلات الترجيح» فعجمان خسر من الظفر وكذلك حتا من الشارقة.

وجاءت استعدادات الفريق البرتقالي للمباراة عادية نظراً لضيف الوقت «3 أيام فقط» بين آخر مباراة خاضها في الكأس ومباراة اليوم، وركز الجهاز الفني بقيادة المدير الفني أيمن الرمادي على الإعداد الذهني لكون الفريق في جاهزية بدنية جيدة، بعد المستوى الذي قدمه في آخر مباراتين مع الشارقة والظفرة، وتبدو صفوف الفريق مكتملة بعد شفاء جميع المصابين.

ويتطلع فريق حتا إلى العودة لسكة الانتصارات، بعد خسارته في آخر 3 جولات، ويعاني حتا من غيابات مؤثرة، أبرزها غياب البرتغالي ريكاردو فالنتي والمدافع محمود قاسم، كما يحيط الغموض حول مشاركة الإسباني كريستيان لوبيز الذي يعاني من خلع في الكتف، وستتحدد مشاركته في الساعات الأخيرة قبل المباراة.

وأكد المدير الفني أيمن الرمادي أن العودة بنقطة التعادل مع ملعب المتصدر وحامل اللقب الشارقة في الجولة الماضية، وضعت الفريق في الطريق الصحيح، ومن المهم الاستمرار على ذلك في لقاء اليوم مع حتا، مشيراً إلى أن عودة الثقة للفريق كانت نتاج للتركيز الذهني، الذي استرد به عجمان جزءاً من قوته في الدوري، وهذا التركيز يزيد ثقة الفريق في لقاء اليوم، وأوضح الرمادي أن جميع لاعبيه جاهزون للمباراة ولا توجد أي غيابات والفريق في حالة معنوية جيدة برغم خسارة بطاقة التأهل للدور ربع النهائي في بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وقال إن عجمان قدم مباراتين جيدتين أمام الشارقة والظفرة، جعلته أكثر اطمئناناً على وضع الفريق في المرحلة المقبلة. وأكد الرمادي أن فريقه تكيف مع مسألة ضيق الوقت في الاستعداد.

إرهاق

وأكد اليوناني كريستوس كونتيس مدرب فريق حتا، أن المباريات المضغوطة حرمت لاعبي حتا من الاستعراض وإظهار ما لديهم من مهارات وطاقات، مشيراً إلى أن كثافة المباريات مسألة صعبة في ظل عدم وجود العناصر الكافية لمجاراة جدول المباريات المزدحم، التي غالباً ما ينتج عنها حالات الإرهاق والشد لبعض اللاعبين ما يضع جميع المدربين في تحد لتعويض الغيابات.

وأضاف كونتيس أن المباراة تجمعه بفريق تتشابه طموحاته مع «الإعصار»، مشدداً على صعوبة المباراة خاصة أن المنافس يتميز بالاستقرار الفني طوال المواسم الثلاثة الماضية، إضافة إلى وجود عناصر جيدة من اللاعبين، وأكد كونتيس أن المباراة صعبة تحتاج إلى تقديم مستوى مميز للعودة من عجمان بفوز ثمين يسهم في إيقاف نزيف نقاط الجولات الأخيرة الماضية.

وكشف كونتيس أن اللاعب عبدالله كاظم شارك في التدريبات الأخيرة بعد تعرضه لإصابة خفيفة خلال مباراة بني ياس في الجولة قبل الماضية، وسيتم الوقوف على جاهزيته في الساعات الأخيرة قبل مواجهة عجمان.

وعلق كونتيس على نسبة الاستحواذ العالية لحتا في المواجهات الأخيرة قائلاً: الأهم هو إنهاء الهجمة بشكل صحيح، والاستفادة من مهارات اللاعبين التي تبرز بصورة أكبر في الثلث الأخير من الملعب باعتبار هذه المنطقة هي المحك الأساسي، ولسوء الحظ ضغط المباريات حرمنا من تدريب اللاعبين على استعراض أسلوبهم وقدراتهم على أرضية الملعب.

ثقة

أكد الحارس الاحتياطي في فريق عجمان يوسف أحمد البلوشي أن جميع زملائه تتوفر فيهم الثقة لتقديم مستوى جيد، وتحقيق نتيجة إيجابية في لقاء اليوم مع حتا، مشيراً إلى أن تعادلهم مع المتصدر الشارقة، منحهم دافعاً قوياً لاسترداد نغمة الانتصارات، مشيراً إلى أن حتا من الفرق القوية التي أثبت وجودها بقوة، والتعامل معه يتطلب كثير من التركيز. وأشار يوسف البلوشي إلى رغبتهم الكبيرة في تحقيق الفوز في لقاء اليوم، والتقدم خطوة مهمة في الجدول.