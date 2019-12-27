مسافي يتعاقد مع المدافع علي العامري

المصدر: مسافي - محمد فضل

أعلن نادي مسافي عن تعاقُدهِ مع اللاعب الدولي السابق علي العامري، وحضر توقيع العقد، أمس، بنادي مسافي طالب سالم الشهياري، إداري الفريق الأول، الذي أشاد بإمكانات وخبرات المدافع علي العامري، مشيراً إلى أن الموسم قابل للتجديد، لافتاً إلى أن مشاركة اللاعب الرسمية مع فريقه الجديد مسافي ستكون عقب بداية فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وسبق للعامري اللعب بأندية الجزيرة والنصر وبني ياس وأخيراً الإمارات كما سبق أن مثل منتخبنا الوطني الأول، وكذلك اختير ضمن قائمة منتخب الإمارات الأولمبي التي شاركت في أولمبياد 2012 لندن.

بدوره، عبّر اللاعب علي العامري عن سعادته بارتداء شعار نادي مسافي، مشيراً إلى أنه يطمح إلى أن يكون على قدر الثقة الكبيرة التي وضعت فيه من قبل مجلس إدارة نادي مسافي برئاسة سعيد حمود المحرزي، مشيراً في الوقت نفسه بصعوبة اللعب في دوري الدرجة الأولى، ومتمنياً النجاح مع فريقه الجديد وتحقيق طموحات وآمال جماهير وإدارة نادي مسافي.