سيدات الأبيض يغادرن إلى البحرين

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تغادر اليوم إلى مملكة البحرين بعثة منتخبنا للشابات للمشاركة في بطولة اتحاد غرب آسيا تحت 18 عاماً التي ستقام للفترة من 29 ديسمبر إلى 6 يناير المقبل، وكانت القرعة أسفرت عن تواجد منتخبنا في المجموعة الأولى مع منتخبات الأردن والعراق ولبنان، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات البحرين«المستضيف»، الكويت وفلسطين.

ويفتتح منتخبنا مشواره في البطولة بمواجهة منتخب العراق 29 الجاري، فيما يواجه المنتخب اللبناني 31 من الشهر ذاته، على أن يختتم مواجهاته بدور المجموعات بمواجهة المنتخب الأردني يوم 2 يناير، وستقام مباريات البطولة على ستاد الشيخ علي بن محمد آل خليفة في العاصمة المنامة.