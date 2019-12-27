مباراتان في انطلاقة الجولة الـ 11 لدورينا

المصدر: دبي- البيان الرياضي

تنطلق الجولة الـ 11 من دوربي الخليج العربي، بمباراتين، حيث يلتقي في الأولى، الظفرة وضيفه الشارقة في مواجهة ملتهبة عند السادسة مساء اليوم على ملعب استاد حمدان بن زايد آل نهيان، وتجذب المباراة أنظار الجماهير من واقع مستويات الفريقين، بعد أن رفع الظفرة مؤخراً رصيده إلى 14 نقطة في المركز السابع، مع تقديم مستويات متميزة برهنت على قوته، كان آخرها فوزه على مضيفه العين في الجولة الماضية، كما نجح في نيل بطاقة التأهل إلى ربع نهائي بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة بعد تخطي عقبة عجمان، ما يشجعه لمواصلة نتائجه الإيجابية أمام متصدر الدوري وإلحاق الخسارة الأولى به، لكن مهمة الظفرة في لقاء اليوم ستكون صعبة أمام الشارقة الذي لن يقبل بمواصلة نزيف النقاط، بعد أن تعثر بالتعادل في الجولة الماضية أمام عجمان خاصة أن شباب الأهلي يهدد صدارته التي يحتلها برصيد 24 نقطة بكل قوة وبفارق نقطة واحدة.

على جانب آخر، سيكون استاد راشد بن سعيد بنادي عجمان على موعد في الثامنة والنصف من مساء اليوم مع مواجهة التكافؤ في الجولة الحادية عشرة لدوري الخليج العربي بين عجمان وضيفه حتا، بحثاً عن الابتعاد عن آخر الجدول، فصاحب الأرض «عجمان» لديه 9 نقاط في المركز الـ 11 للترتيب العام، بينما الضيف الحتاوي في رصيده 8 نقاط، أبقته في المركز قبل الأخير للترتيب.