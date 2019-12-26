أروابارينا: نركز على شباب الأهلي ولا نفكر في نتائج الآخرين

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

توقع الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لشباب الأهلي، مباراة قوية وصعبة أمام اتحاد كلباء مساء بعد غدً السبت، على ملعب استاد راشد، ضمن الجولة الحادية عشر من دوري الخليج العربي.

وأكد أن شباب الأهلي سيلاقي فريق جيد، يملك مجموعة من اللاعبين المتميزين، ويؤدي بصورة طيبة في الوقت الراهن، كما أن البرنامج الضاغط يزيد من صعوبة المواجهة، لأن كل الفرق تعاني من توالي المباريات.

وقال: "دائماً نعمل لنكون في قلب المنافسة بشكل قوي في كل البطولات التي نشارك فيها، ويجب علينا عدم إهدار طاقتنا في التفكير في أشياء كثيرة، وعلينا التعامل بالقطعة مع كل مباراة على حدا، لنبذل ما تستحق من مجهود يمكن أن يمنحنا الفوز".

وأضاف: "نحن في شباب الأهلي، ندخل كل المباريات بدافع الفوز والحصول على النقاط الثلاث، وعلينا الاجتهاد في كل مباراة والتركيز خلال التسعين دقيقة، دون التفكير في نتائج بقية الفرق، علينا ان نركز مع فريقنا ونحاول تحسين نتائجه".

وأختتم أروابارينا، قائلاً: "أحرص دائماً على اتاحة فرصة المشاركة للاعبين الشباب، وأفضل الاستعانة بلاعبي المراحل السنية مع الفريق الأول، وشباب الأهلي يملك مجموعة من المواهب الشابة التي يمكن أن تفيد الفريق كثيراً، واللاعب الذي يجتهد سيحصل على فرصته مع الفريق الأول".