ريجيكامب: الوصل في الطريق الصحيح

المصدر: دبي-علي شدهان

شدد الروماني ريجيكامب مدرب فريق الوصل الأول لكرة القدم، على أن فريقه الأصفر يسير في الطريق الصحيح في دوري الخليج العربي، معربا عن قناعته بأن الوصل ظهر بصورة جيدة حتى في المباريات التي خسرها، متمنيا شفاء المصابين وعودتهم سريعا لتعزيز صفوف الإمبراطور في قادم المباريات لحاجته الماسة لخدمات أي لاعب، مشددا على أنه في حال اكتمال الصفوف، فإن شخصية الوصل ستظهر بقوة.

مباراة مفتوحة

وتوقع ريجيكامب، مباراة مفتوحة بين فريقه ومضيفه خورفكان السبت ضمن الجولة 11 للدوري، مشددا على أن الوصل يخوض ثاني مباراة له مع خورفكان في غضون 5 أيام فقط بعد مباراتهما الثلاثاء الماضي في دور الـ 16 لبطولة الكأس، والتي حسمها الإمبراطور لمصلحته بهدف دون رد، وتأهل إلى ربع نهائي البطولة.

12 نقطة

وقبل مباراة السبت، يحتل فريق الوصل المركز الثامن في لائحة الترتيب العام لفرق الدوري برصيد 12 نقطة، ويفتقد إلى خدمات لاعبيه علي سالمين وسواريز بداعي الإصابة.

لقاء الثلاثاء

ونوه إلى أن لقاء الثلاثاء مختلف تماما عن مباراة السبت التي ستكون صعبة ومفتوحة، معللا ذلك باختلاف البطولتين، ورغبة المنافس في عدم تلقي خسارة جديدة، ولاكتمال صفوفه، ولوجود محترفين أجانب ولاعبين مواطنين أكفاء.

تسجيل الأهداف

وأشار إلى أن رغبة خورفكان بالفوز يجعل المباراة مفتوحة، ويصنع مساحات أكبر، معتبرا ذلك لمصلحة الوصل، لافتا إلى أن فريقه سوف يسعى وبقوة من اجل تسجيل الأهداف لإدراك الفوز، مطالبا لاعبيه بحتمية اللعب بتركيز عال طوال زمن المباراة، واستثمار الفرص السانحة على أكمل وجه، متوقعا أن يقدم الوصل أداء مميزا يكلله بنتيجة إيجابية.

نغمة الفوز

ولفت إلى أن كل فوز يحققه الوصل سوف تكون له انعكاسات إيجابية على وضعية لاعبيه، مبديا ثقته العالية في مقدرة فريقه على استعادة نغمة الفوز في الدوري تحديدا بعد تلقيه خسارة قاسية أمام الجزيرة في الجولة الماضية برباعية نظيفة، منوها إلى أن معنويات لاعبيه عالية بعد التأهل إلى ربع نهائي بطولة الكأس من بوابة خورفكان.