كايزر: معجب بمستوى بني ياس وأتوقع مواجهة مثيرة

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

قال الهولندي مارسيل كايزر مدرب فريق الكرة الأول بنادي الجزيرة، إن فريقه واصل تحضيراته سريعاً، عقب "الديربي" مع الوحدة في كأس رئيس الدولة، ربما يتغيب الهداف علي مبخوت، وثولاني سريرو، بعد تعرضهما للإصابة في المواجهة الماضية أمام الوحدة، في الوقت نفسه، ليس لديه أي مشاكل في وضع التشكيلة الأساسية، ومشيراً إلى توافر خيارات متعددة من اللاعبين، القادرين على صنع الفارق.



ويلتقي الجزيرة، بعد غداً بني ياس، في الجولة 11 للدوري، على ملعب الأخير بالشامخة، وهي المواجهة الثانية على نفس الملعب في غضون أربعة أيام.



وأوضح أن لاعبي بني ياس يتسمون بالاندفاع الحركي ولا يتوقفون عن الركض اتجاه الكرة، ولذلك فأنا معجب بما يقدمه "السماوي" من مستويات للموسم الجاري، وستكون مباراة مثيرة للاهتمام، ولافتاً إلى ان فريقه يمر بمرحلة جيدة على مستوى النتائج، وسيستغل هذه المرحلة الايجابية لتحقيق أفضل النتائج.



وأشار إلى أن سوء أرضية ملعب بني ياس ستكون على الفريقين، وسيجري تغيير في تكتيك إدارة المباراة ليتناسب مع الأرضية.



وعن الانتقالات الشتوية وهل لديه وجهة نظر في التغيير قال سعيد جداً بالمجموعة الحالية من اللاعبين وهم خليط من الشباب وأصحاب الخبرات، ولذلك لا أتوقع نشاط في فترة "الميركاتو الشتوي".