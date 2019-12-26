بوقرة: ثقتي كبيرة في لاعبي الفجيرة بتحقيق النصر

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

جدد الجزائري مجيد بُوقرة مدرب الفجيرة ثقته في لاعبي فريقه قبيل مواجهة النصر يوم السبت المقبل ضمن مباريات الجولة 11 من دوري الخليج العربي ، مشيراً إلى أن اللاعبين هم مفتاح الفوز ولابد من التهيؤ الجيد لمباراة العميد والتي نسعى من خلالها لمواصلة مشوار الانتصارات بعد الفوز على بني ياس ضمن مباريات الجولة العاشرة.

وكشف بُوقرة عن ابتعاد محترف الفريق البرازيلي فرناندو غبرائيل لمدة شهر بسبب الإصابة عن مباريات الفريق الثلاثة المتبقية من عُمر مرحلة الذهاب أمام النصر وعجمان والظفرة في الجولة ال13 ،منوهاً الى أن الفرصة ستكون مواتية لمشاركة لاعب آخر مكانه وأتمنى ان يستفيد لاعبي الفريق من الفرص والسوانح التي تتهيأ لهم امام المرمى ، وألمح بوقرة الى أن النصر يقدم كرة جيدة مع المدرب الكرواتي كرونوسلاف وسبق أن لعبنا ضدهم في مسابقة كاس الخليج العربي ويمتلك الفريق لاعبين على مستوى عال في خط الهجوم ولذلك يجب على خط الدفاع ان يكون في كامل الجاهزية، كما أشار الى عودة اللاعب خليل خميس للتمارين فضلاً عن تعافي كل من جوناثان وإبراهيم المنصوري بعد غيابهما أمام بني ياس في ثمن نهائي كاس رئيس الدولة ، كما طالب بُوقرة لاعب الفريق معتصم ياسين ببذل جهد مضاعف والاستفادة من الفرص التي تتهياً له خصوصاً وأن مثل هذه الفرص لا تتكرر كثيراً .

وذكر ان شهر ديسمبر الحالي عانت فيه كافة الفرق كثيراً وذلك جرَاء ضغط المباريات المتواصل وأعتقد ان الفريق الأوفر اعداداً من حيث معدل اللياقة البدنية هو من تكون له الغلبة في نهاية الامر .