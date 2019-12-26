جوران: الأوراق مكشوفة وهدفنا الفوز على الوصل

المصدر: خورفكان- محمد فضل

أكد الصربي جوران مدرب خورفكان ان الأوراق تبدو مكشوفة بين الفريقين في أعقاب مواجهتهما ضمن مسابقة كأس رئيس الدولة والتي أقيمت قبل 3 أيام ، وخرجنا منها بنقاط جيدة رغم الهزيمة بهدف، مشدداً على أهمية مباراة يوم السبت القادم على ملعب كلباء والتي نسعى عبرها الى تحقيق الفوز الأول في المسابقة واستغلال فرص التسجيل، لافتاً الى ان كرة القدم لا تقاس بالأداء وانما بتحقيق النتائج ، وأشار الى أن فريقه على دراية كافية بالفريق الزائر وذلك اثر تواجد أكثر من لاعب قادم من الامبراطور لصفوف أبناء الخور لذلك ربما نستطيع تحقيق المفاجاءة خلال هذه المباراة المهمة لأبناء الخور .

وفي رده على سؤال حول الاستراتيجية التي سيضعها لإيقاف أفضل لاعبي الوصل البرازيلي ليما دعا جوران لاعبيه إلى ضرورة إغلاق المنطقة التي يتواجد فيها اللاعب البرازيلي من الناحية اليمنى إلى جانب قطع الكرات عنه للحد من خطورته فهو لاعب مهاري ويلعب بشكل فردي أكثر ولذلك لابد من تواجد لاعبين على أقل تقدير عندما تكون الكرة بحوزة النجم البرازيلي والذي يمتلك الأفضلية دائماً وأشار الى ان الشكوك تحوم حول ثلاثة لاعبين هم أحمد الياسي وأحمد دادا وجونيور وسيرى الى ما قبل المباراة إمكانية مشاركتهما من عدمها .

وحول تراجع أداء المحترف الاوزبكي تيمور خوجا أكد مدرب خورفكان بأن خوجا سبق وان لعب لمنتخب اوزباكستان لكنه لم يثبت وجُوده بالفريق ، مشيراً الى أنه سنحت له عدة فرص من أجل التسجيل لكنه لم يستغلها بالشكل المطلوب نافياً ان تكون لديه مشاكل معه لكنه لم يتعود على الوضع في الامارات حتى الان كما رفض جوران تحديد استمرارية اللاعب من عدمها خلال شهر يناير المقبل .