شايفر: الروح القتالية تجعل كفة السماوي متساوية مع الجزيرة

المصدر: أبوظبي: أحمد عيسى

أثنى الألماني وينفريد شايفر مدرب بني ياس على فريق الجزيرة، ذاكرا انه يضم لاعبين بجودة عالية يصنعون منه فريقا متكاملا، مؤكدا أن فريقه اذا لعب معه بروح قتالية في المواجهة التي تجمعهما مساء بعد غد السبت في الجولة 11 من دوري الخليج العربي فان الكفة ستكون متساوية، خاصة أن بني ياس، وحسب قوله، يمتلك أيضا لاعبين شبابا يتمتعون بإمكانات فنية عالية ورغبة في تحقيق الإنتصارات.

وأعتبر شايفر أن فخر أبوظبي الأفضل حاليا في الدوري، نتيجة غياب ايغور كورنادو عن صفوف الشارقة خلال الفترة الحالية بسبب الإصابة، مشيرا إلى أن خسارة الشارقة لجهود ايغور يمكن أن تحدث فارقا في جدول الترتيب.

وقال مدرب السماوي أنه سعيد بمواجهة الجزيرة لأنه فريق كبير ينافس على لقب البطولة وأضاف : عندما تواجه خصما مثل الجزيرة فان ذلك يمنح المباراة إثارة وحماس، لذلك أتوقع مباراة جيدة وقوية من الطرفين ترضي الجماهير.

وأكد شايفر أن تميز المنافس لن يمنع فريقه تحقيق الفوز حال أدى اللاعبون المباراة بروح قتالية مع الإلتزام بالتكتيك والإبتعاد عن إرتكاب الأخطاء.

وأشار مدرب بني ياس إلى غياب سهيل النوبي بسبب البطاقات الصفراء التراكمية، مع إمكانية مشاركة المدافع ساشا الذي بدأ في التعافي من الإصابة، لكنه قال أن مصير ساشا سيتحدد الساعات المقبلة.