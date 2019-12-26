مدرب العين: لا نحتمل المزيد من نزيف النقاط وعازمون على الفوز

المصدر: العين- طلحة عبدالله

أكد العراقي غازي فهد، مدرب العين (المؤقت) جاهزية فريقه للمواجهة ( الكلاسيكو) التي تجمعه بغريمه التقليدي الوحدة يوم السبت على ملعب الأخير لحساب الجولة 11 من دوري الخليج العربي لكرة القدم، موضحا أن العين عازم على تحقيق الفوز لأنه لا يحتمل نزيف أي نقاط إضافية في هذه المرحلة، وقال : الاستعدادات للمباراة مضت على النحو المطلوب والأجواء تبعث على التفاؤل، وثقتنا عالية في جميع اللاعبين وهم جميعا متحمسون ولديهم الرغبة في الظهور بأفضل صورة والحصول على أفضل النتائج، كما نثق في جمهور الأمة العيناوية، وندرك أنه لن يتأخر عن دعم الفريق ومساندة اللاعبين في أي وقت وبأي مكان.

وقلل فهد من تأثير غيابات فريق الوحدة الذي سيفقد خدمات عدد من اللاعبين المؤثرين بقيادة إسماعيل مطر، مبينا أنه لا توجد مباراة سهلة في كرة القدم، مضيفا: أعتقد أن الغيابات التي يعاني منها الوحدة ستمنح بقية لاعبي الفريق دوافعا إضافية في تحقيق الفوز، ولذلك علينا أن نقاتل في الملعب منذ البداية وحتى النهاية مع التركيز وتجنب الأخطاء بقدر الإمكان.

وعما إذا كان يرى أن هناك أخطاء يرتكبها دفاع العين بما يمكن أن يتسبب في صعوبات ربما سيواجهها الفريق في المباراة المقبلة، أوضح المدرب العراقي أن الخلل الذي كان يعاني منه العين بالفترة الأخيرة في المنظومة ككل وليس في خط الدفاع لوحده، وحسب احصائيات المباريات التي خاضها الفريق أخيرا فقد ولج مرمى العين 5 أهداف من 3 مباريات وهذا لا يتناسب مع فريق بحجم العين ولذلك عملنا على تصحيح الأخطاء ومعالجة السلبيات وكان هناك تجاوبا كبيرا من قبل جميع اللاعبين، خصوصا وأنا لست غريبا عليهم بحكم تواجدي كمدرب للرديف، وشخصيا أثق بكل لاعب بالفريق.

وعن غيابات العين، أكد غازي فهد غياب الجزائري عبد الرحمن مزيان، وقال إن كل من التوغولي لابا كودجو، وبندر الأحبابي، ومحمد فايز، تدربوا مع الفريق وسيقفون على مدي جاهزيتهم لخوض المباراة المقبلة في الحصة التدريبية الأخيرة قبل المواجهة.