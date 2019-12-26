كرونو: كرة الإمارات الخاسر الأكبر بسبب البرمجة المضغوطة

المصدر: دبي-عدنان الغربي

وجه الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش مدرب النصر انتقادا لاذعا لبرمجة جولات دوري الخليج العربي وقال انها وراء كثرة الإصابات التي اجتاحت أبرز لاعبي الأندية مثل لاعبه الاسباني ألفارو نيغريدو ولاعب العين بندر الأحبابي و البرازيلي ايغور كورنادو لاعب الشارقة وغيرهم من اللاعبين، وتساءل قائلا من الخاسر؟ بالتأكيد كرة الإمارات هي الخاسر الأكبر من وراء هذه البرمجة غير الإنسانية، كلنا خاسرون عندما لا يلعب أفضل لاعبي الدوري مع فرقهم.

وأضاف: هذا الملف حساس، وكما شاهدتم ردة فعل غوارديولا مدرب مانشستر سيتي حول برمجة الدوري الإنجليزي ووصفها بغير الإنسانية، لو كنا نعلم أن عدد المباريات سيكون بهذه الكثافة لطلب المدربون من إدارات الأندية تجهيز 35 لاعبا للموسم، رأينا أن خوض المباريات بشكل مكثف كل 3 أو 4 أيام أدى إلى إصابات كثيرة في صفوف العديد من الفرق، إذا من يدفع ثمن الروزنامة هم اللاعبين ومستوى كرة القدم يتراجع.