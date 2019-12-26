خيمنيز: سنقاتل أمام العين رغم صعوبة المهمة

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

أكد الإسباني مانويل خيمينيز المدير الفني لفريق الكرة بنادي الوحدة أن فريقه سيقاتل أمام العين في الكلاسيكو المقرر في الثامنة والنصف مساء بعد غد السبت ضمن الجولة الحادية عشرة من دوري الخليج العربي رغم معاناة الفريق بسبب الغيابات المهمة المتمثلة في إسماعيل مطر وحمدان الكمالي للإصابة وحسين عباس للإيقاف بجانب كارليتوس لأسباب فنية بعدما أصبح خارج حسابات الفريق.

وقال عن استعدادات الوحدة للكلاسيكو:" سنخوص مباراة مهمة أمام منافس قوي وبعد خروجنا من كأس رئيس الدولة علينا التركيز لتحسين موقعنا في جدول ترتيب الدوري، العين يملك لاعبين مميزين للغاية ولكننا سنقاتل وسنحاول الفوز رغم صعوبة المهمة، وأتمنى أن نظهر بنفس الأداء القوي الذي قدمناه في مباراة الجزيرة الأخيرة رغم اللعب بعشرة لاعبين".

وأضاف:" تحدثنا عن الصعوبات التي نعاني منها قبل المباراة ولكني اعتدت على الغيابات والنقص منذ قدومي للوحدة وهو ما يفرض علينا التعامل بواقعية مع الكلاسيكو، بعدما شاهدت لقاء الجزيرة أكثر من مرة حين لعبنا بعشرة لاعبين وراض عن الأداء، ولكن بشكل عام خط الدفاع ضعيف في مباريات كثيرة ويظهر مثل لعب الأطفال، وقدمنا للجزيرة عدد كبير من الهدايا، أتمنى ألا نمنح المنافس خيارات كثيرة للتسجيل في مرمانا".

وأشار إلى أن تحقيق البطولات يحتاج للفريق الأفضل وليس للحظ وللحصول على الألقاب عليك أن تمتلك لاعبين أقوياء مع تطوير العمل، وعلى الجميع أن يعلم بأننا نعمل بكل جهد بالمجموعة الحالية من اللاعبين، والوحدة ينتظره مستقبل جيد لما يملكه من لاعبين شباب جيدين ولكن الواقع يقول إن الحاضر صعب، لافتاً إلى أن وضع الفريق في الدوري يفرض عليه التفكير في كل مباراة على حدة وليس في امتلاك الفريق لحظوظ العودة للمنافسة.