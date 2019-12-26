ريجيكامب: تعاملنا بنجاح مع «مباراة الفرصة الواحدة»

المصدر: الشارقة- عزالدين جاد الله

عبّر الروماني لورينت ريجيكامب مدرب فريق الوصل عن سعادته بتأهل فريقه لدور الثمانية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة، بعد فوزه على خورفكان، بهدف نظيف، وقال: مثل كل لقاءات الكأس توقعنا صعوبة المباراة، واللاعبون يعلمون أنها مباراة الفرصة الواحدة وأي خطأ يكلفهم الكثير، رأينا بعض الأخطاء في التمريرات التي لم نعتد عليها لذا كانت مباراة صعبة، وعانينا من «برمجة» المسابقات، حيث نضطر للعب بتشكيلة اللاعبين نفسها وخياراتنا محدودة بدكة البدلاء.

وأضاف: «سعيد بتحقيق الفوز والتأهل لدور الثمانية، وعلينا نسيان تلك الفرحة، والتركيز على مباراة الدوري القادمة ضد خورفكان ونتطلع إلى عودة المصابين لتعزيز صفوف الفريق».

وفي رده على سؤال ماذا لو غاب ليما عن الوصل لأي سبب من الأسباب؟ قال: تحدثنا مرات عدة بأن ليما من أفضل اللاعبين في الدوري الإماراتي وهذا التقييم ليس وليد اللحظة، لكنه مبني على سنوات قدم فيها ليما الكثير، فهو بلا شك لاعب مهم لفريقنا ونحتاج إليه.

مشكلة مبكرة

من ناحيته أكد الصربي جوران مدرب خورفكان أن فريقه عانى مشكلة في أول 23 دقيقة بسبب إصابة لاعبين ، وبعض العناصر شاركت لأول مرة، وتمثلت خططنا في الدفع بالأساسيين في الشوط الثاني، لكن الإصابات غيرت الترتيبات.

وقال: لم نخطط لبلوغ الوقت الإضافي أو ركلات الجزاء لكن هدفنا تمثل في إراحة اللاعبين وهدفنا الأساسي كان الدوري، والحفاظ على اللاعبين الأساسيين، خصوصاً أن لدينا كل 4 أيام مباراة بسبب «البرمجة المضغوطة». وأضاف: لم يكن الأداء سيئاً حققناً فرص خطرة للتسجيل، لكن قدرات لاعبي الوصل وخبرتهم وبجهود فردي من ليما نجحوا في تسجيل هدف. وعن إصابات للاعبين، قال: أحمد إبراهيم عائد من إصابة، وعاودته مرة أخرى، بينما تلقى نواف راشد ضربة من أحد لاعبي الوصل.