كلباء يتفوق على البطائح بالخبرة

المصدر: الفجيرة- محمد فضل

لعبت الخبرة دورها خلال مباراة كلباء والبطائح، والتي رجحت كفة النمور في خطف بطاقة الصعود لدور الثمانية لمسابقة أغلى الكؤوس، وفي المقابل فإن الوافد الجديد فريق البطائح أقنع وأبدع رغم النقص العددي، بعد أن أكمل الفريق الأحمر المباراة بتسعة لاعبين فقط أمام فريق مكتمل الصفوف، ويلعب في دوري الخليج العربي، ويجب رفع القبعات لفريق البطائح، وذلك على الأداء الذي قدمه أمام كلباء، ليغادر المسابقة وهو مرفوع الرأس.

وأشاد الأورغوياني خورخي داسيلفا مدرب فريق اتحاد كلباء ببلوغ فريق مرحلة دور الثمانية من مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، مشيراً إلى أن أخطاء النمور أمام الوافد الجديد خصوصاً على مستوى الدفاع كادت أن تكلفهم بطاقة الصعود.

بدوره أبدى المصري طارق السيد مدرب البطائح استغرابه لغياب العدالة، وذلك في ما يتعلق بمنح البطاقات الملونة، ضمن مباريات تمهيدي الكأس، والتي كان يجب أن تُلغى على أقل تقدير للفريق الذي يحصل على بطاقة الصعود إلى ثمن النهائي مكافأة له، وفي ما يتعلق بالخسارة قال السيد: إن البطائح كان الأفضل وقدمنا أفضل مباراة في الموسم، مشيراً إلى أن اتحاد كلباء لعب على أخطائنا، وساعدت خبرة لاعبيه في تحقيق الفوز .