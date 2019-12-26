كايزر: تأهلنا بالروح القتالية وهدف الوحدة ساعدنا

المصدر: أبوظبي ـــ أحمد عيسى

قال الهولندي مارسيل كايزر مدرب الجزيرة إنه سعيد بتأهل فريقه إلى ربع نهائي منافسة كأس صاحب السمو رئيس الدولة على حساب الوحدة، بعد الفوز عليه 3-1، أول من أمس، في ديربي تميز بالروح القتالية والندية، ذاكراً أن الروح التي أدى بها اللاعبون المباراة قادت فخر أبوظبي إلى التأهل، مشيراً في الوقت ذاته إلى الاستفادة من هدف التعادل، الذي أحرزه العنابي في الجزء الأول من الشوط الثاني، مبيناً أن هذا الهدف كان بمثابة إنذار قوي لهم، ولكنه ساعدهم في الاجتهاد أكثر، وساعدهم في الوصول إلى شباك المنافس بهدفين من صناعة متميزة، وجمل تكتكتية نفذها اللاعبون بإتقان.

وأكد كايزر أنه سعيد بالمكاسب التي خرج بها من اللقاء، وتألُق اللاعبين الشباب مثل العطاس والعامري والحمادي، إضافة إلى أن الفوز نفسه له قيمة كبيرة لأنه كان على حساب منافس كبير وفي بطولة مهمة.

وأظهر المدرب الهولندي انزعاجه من الإصابات المتكررة التي تؤدي إلى غياب لاعبيه وقال: هذا أمر مزعج بالتأكيد، لكن الإصابات تحدث مع كل الفرق، الجيد بالنسبة لنا أننا نمتلك دكة قوية، تساعدنا على تجاوز الإصابات وضغط المباريات بإشراك بدلاء يعوضون الغيابات دائماً.

فخور باللاعبين

من جانبه أعرب الإسباني مانويل خيمينيز مدرب الوحدة عن فخره بالمستوى الذي قدمه اللاعبون في المباراة رغم الخسارة ومغادرة البطولة الغالية، ذاكراً أن فريقه لعب بعشرة لاعبين فقط بعد مضي دقائق معدودة في الشوط الأول، وأنه كان متأخراً بهدف، وخسر القائد إسماعيل مطر للإصابة، لكن ذلك، وحسب قوله، لم يمنع اللاعبين من اللعب بكل جدية وتقديم مستوى متميز والمحاولة حتى آخر دقائق لتعديل النتيجة.

وقال مدرب العنابي: نجحنا في تعديل النتيجة بإحراز هدف التعادل، ولكن لم نكن محظوظين في بعض الفرص، لقد حاولنا واجتهدنا كثيراً، وقاتلنا حتى الدقائق الأخيرة دون أن نتأثر بالنقص العددي، لذلك نتقبل النتيجة خاصة أننا لعبنا أمام فريق قوي جداً.

وأكد خيمينيز أن فريقه ما زال لديه الكثير الذي يمكن أن يعمل من أجله، مثل تطوير مستوى الشباب ومواصلة العمل الجيد الذي يقدمه الفريق حالياً، وأضاف: يجب أن نكمل مسيرتنا وأن نستعد لكل مباراة بشكل أفضل.

وعن التعاقدات المقبلة قال مدرب الوحدة: الجهاز الفني والإدارة يفكران في المستقبل، والقرارات الخاصة باللاعبين تخضع للنقاش مع الإدارة لأجل تطوير مستوى الفريق.

أمر محزن

من جانبه قال عبد السلام جمعة مشرف العنابي إن مغادرة كأس صاحب السمو رئيس الدولة أمر محزن، لأنها بطولة مهمة وكانوا يرغبون في المواصلة بتحقيق الفوز، ذاكراً أن فريقه اجتهد وقدم مستوى رائعاً رغم معاناته مع النقص، وأضاف: أشكر اللاعبين على المجهود الذي بذلوه وأتمنى المواصلة بالروح القتالية ذاتها في الفترة المقبلة.

ورفض عبد السلام جمعة أن يكون موسم العنابي قد انتهى بالخسارة وقال: ما زلنا نلعب في بطولة الدوري، صحيح أنه ليس سهلاً المنافسة على اللقب وأن نتائجنا أبعدتنا عن المقدمة، ولكن هذا لا يعني التراخي والاستسلام، يجب أن نقاتل في كل مباراة ونعتبرها بطولة من أجل الفوز، وأتوقع أن تكون نتائجنا المقبلة أفضل إذا حالفنا التوفيق خاصة بعد إبرام بعض الصفقات لسد النقص في صفوف الفريق. وأكد جمعة أن كارليتوس أصبح خارج الحسابات، لكنه موجود مع الفريق ويشارك في التدريبات، مبيناً أن ملف التعاقدات بيد إدارة النادي والجهاز الفني.