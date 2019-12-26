شباب الأهلي.. خطوة نحو الاحتفاظ باللقب

المصدر: دبي ـ علي شدهان

خطا فريق شباب الأهلي الأول لكرة القدم، خطوة كبيرة في حملة دفاعه عن لقب بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، التي حصدها في الموسم الماضي، وذلك بعد اجتيازه أول من أمس عقبة نظيره النصر بهدفين لهدف في ملعب الوصل ضمن دور الـ16 من البطولة، وضمانه التأهل إلى ربع النهائي.

قوة النصر

ورغم قوة منافسه النصر في مباراة أول من أمس، إلا أن شباب الأهلي عرف طريقه إلى التأهل، بعدما قدم أداء متوازناً في شوطي المباراة، مكنه من تحقيق غايته المنشودة في مواصلة حملته في الدفاع عن اللقب الغالي.

4 جبهات

الأرجنتيني رودولفو أروابارينا مدرب شباب الأهلي لفت إلى أن فريقه قادر على اللعب في 4 جبهات، دوري وكأس الخليج العربي، وبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، ودوري أبطال آسيا، منوهاً إلى أنه لا بد من اتباع سياسة فاعلة لتوزيع جهد اللاعبين في البطولات الأربع، مبدياً سعادته الغامرة بالفوز على النصر، والانتقال إلى ربع نهائي بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة.

ضغط المباريات

ولفت أروابارينا إلى أنه مرتاح جداً للمستوى الذي قدمه فريقه طوال المباراة أمام منافس قوي، معترفاً بارتكاب فريقه أخطاء رغم الفوز في المباراة، مشيراً إلى أن مستوى الأداء هبط من جانب لاعبيه في الشوط الثاني من المباراة، معتبراً ذلك مؤشراً على ضغط المباريات.

عدم الاندفاع

وكشف أروابارينا النقاب عن أنه طلب من لاعبيه عدم الاندفاع وتهدئة اللعب وعدم بذل جهد أكبر، خوفاً عليهم من الإرهاق وفقدان اللياقة المطلوبة، موجهاً شكره لكل لاعبيه، مشدداً على أن فريقه عمل كل شيء ممكن في المباراة، وسعى بجد من أجل حسم المباراة لمصلحته بالفوز على منافس معروف بقوته وشراسته.

قناعة اللاعب

واعتبر أروابارينا تألق لاعبيه طوال مباراة النصر، مؤشراً على قناعتهم بما يطلبه منهم مدرب الفريق، لافتاً إلى أن قناعة لاعب كرة القدم بكلام وتوجيهات مدربه، مهم جداً، وعامل مرجح في الأداء والنتائج الإيجابية، مبدياً سعادته بمستوى اللاعبين البدلاء والشبان في فريق شباب الأهلي.

اكتمال الجاهزية

وعن سياسته في التكيف مع لعب فريقه في 4 بطولات محلياً وخارجياً، أجاب رودولفو قائلاً: تفكيرنا الأساسي هو خوض مباراة بعد أخرى، دون أن إجهاد أو إرهاق لاعبينا، وعلينا توزيع جهد اللاعبين على جميع مباريات البطولات التي ننشط فيها، وأنا على ثقة كبيرة بأن فريق شباب الأهلي قادر على اللعب في الجبهات الأربع، خصوصاً مع اكتمال جاهزية اللاعبين وشفاء المصابين.

عودة النصر

ومن جانبه، شدد الصربي كرونوسلاف مدرب النصر على أن فريقه قادر على العودة، وتجاوز آثار خسارته أول من أمس أمام شباب الأهلي ضمن دور الـ16 بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، معترفاً بارتكاب فريقه أخطاء كلفته الخسارة، وبالتالي وداع البطولة، مشيراً إلى أنه توقع مباراة قوية وصعبة، وقد حدث ما توقعه فعلاً.

فتح المساحات

ووصف كرونوسلاف شباب الأهلي بالفريق القوي، مشدداً على أنه من الأفضل عدم ارتكاب الأخطاء أمام منافس بحجم شباب الأهلي، منوهاً إلى أن فريقه ارتكب أخطاء أدت إلى خسارة المباراة، منوهاً إلى أن فريقه فتح المساحات في الشوط الثاني بهدف هز شباب المنافس، لكن ذلك لم يحصل إلا مرة واحدة، فخسر النصر وودع البطولة.

آثار سلبية

استبعد كرونوسلاف مدرب النصر ظهور آثار سلبية على فريقه بعد خسارة مباراته مع شباب الأهلي، في مباريات النصر المقبلة في دوري الخليج العربي، مشدداً على أن لكل بطولة وضعها ومتطلباتها، متوقعاً أن تكون هناك ضغوط ما على فريقه، مبدياً ثقته العالية بمقدرة فريق النصر على العودة إلى نغمة الانتصارات.