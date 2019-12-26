نصف ماراثون مستشفيات أمينة غداً في عجمان

المصدر: عجمان - وام

تنظم دائرة التنمية السياحية في عجمان غداً النسخة الأولى من سباق نصف ماراثون مستشفيات أمينة - عجمان، بمنطقة الزوراء وذلك بالتعاون مع مؤسسة القدرة للخدمات الرياضية.

ويتضمن السباق أربع مسافات مختلفة، ويبلغ مجموع جوائزه 22 ألف درهم، تمنح لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى في مسافة 21 كيلومتراً لفئات الرجال والسيدات.

ويأتي تنظيم السباق بعد النجاحات التي حققتها سباقات عجمان المختلفة ومساهمتها الإيجابية بتعزيز النشاط السياحي في الإمارة، كما يأتي في إطار استراتيجية الدائرة، التي تسعى إلى تكثيف الأنشطة والفعاليات وتعزيز تنوع المنتج السياحي الذي تقدمه للزوار.

وقال صالح الجزيري، مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان، إن دائرة التنمية السياحية وبتوجيهات من القيادة الرشيدة تواصل العمل على تكثيف وتنوع البرامج والفعاليات والأنشطة الرياضية والترفيهية بهدف زيادة الوعي بالمنتج السياحي الذي تقدمه الإمارة وتعزيز مكانة عجمان على خريطة السياحة الإقليمية والعالمية.

وأضاف: «سعداء بتنظيم سباق نصف ماراثون مستشفيات أمينة - عجمان في نسخته الأولى في إطار الترويج لعجمان كمقصد مثالي، للسياح من داخل الدولة وخارجها، للاستمتاع بالرياضة والترفيه وسط أجواء طبيعية هادئة.. ونتطلع للبناء على النجاحات التي حققناها خلال السنوات الماضية، وتقديم حدث مميز لجميع المشاركين».

وأوضح أن تنظيم السباق يأتي ضمن سلسلة من الفعاليات والأنشطة الرياضية والترفيهية التي وضعتها الدائرة ضمن خطتها السنوية بهدف تنشيط الحركة السياحية وتعزيز مكانة الإمارة كوجهة مثالية للفعاليات والأنشطة والسياحة الترفيهية.

ويشارك في السباق رياضيون محترفون وهواة من مختلف الأعمار والجنسيات، وينطلق السباق في منطقة الزوراء - مارينا.