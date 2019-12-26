حمدان بن محمد: دبي منصة عالمية لتبادل التجارب وإطلاق المبادرات الناجحة

المصدر: دبي ــ وام

عبر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي، عن اعتزازه بأن دبي باتت اليوم منصة عالمية لاستعراض التجارب الناجحة وطرح البرامج والمبادرات، ومن بينها تجارب قيادات كرة القدم العالمية.

جاء ذلك بمناسبة انعقاد الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر دبي الرياضي الدولي، العضو في «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، والذي ينظمه مجلس دبي الرياضي السبت المقبل تحت شعار «مسرعات مستقبل كرة القدم» بمشاركة نخبة من أشهر نجوم اللعبة في العالم وأكبر الأسماء في مجال التدريب وصناع القرار، والقائمين على أبرز الأندية العالمية.

وأكد سموه أن دبي تولي قطاع الرياضة اهتماماً خاصاً يتضح من خلال النشاط الرياضي المتنامي الذي يشهد حالياً زخماً كبيراً في الإمارة بجملة من المنافسات والفعاليات المحلية والدولية.

فضلاً عن الأحداث الرياضية المجتمعية التي تستقطب آلاف المشاركين من مختلف فئات المجتمع ومن كافة الأعمار، والهادفة لجعل دبي المدينة الأكثر نشاطاً عالمياً، مرحباً سموه بالمشاركين في المؤتمر، ومعرباً عن أمله في أن تسهم مناقشاته في التوصل إلى تصورات تخدم مستقبل كرة القدم، وتمنح القائمين عليها أفكاراً ملهمة لكيفية الارتقاء باللعبة الأكثر شعبية على الإطلاق.